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Минтруд прокомментировал предложение о сокращении рабочей недели для некурящих

Сегодня 16:36
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
postpredstvo15.ru

Минтруд не намерен сокращать рабочую неделю для некурящих россиян.

Ведомство не видит такой возможности. Об этом заявил представитель пресс-службы Минтруда. По его словам, соответствующее предложение от депутата Госдумы в министерство не поступало, сообщают «Известия» с ссылкой на ТАСС.

Представитель ведомства также выразил сомнение, что разделение работников на курящих и некурящих будет справедливым.

Как писал ВашГород.ру, с инициативой сократить рабочую неделю для некурящих выступили депутаты Госдумы от фракции ЛДПР. По их мнению, некурящие должны работать на 5 часов в неделю меньше курящих.

Комментарии 7
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Санек
1 9
и некурящим сократить зарплату
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Читатель
4 2
и некурящим сократить зарплату
Нафиг, курящим как раз снизить зарплату, совсем обнаглели сам лично видел мужик старичок не сколько раз выходит на перекур. Вот таких сокращать надо.
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местный-2
1 0
Уж как-нибудь по-новому начали бы свои идеи продвигать.
Если это прозвучало из чьих-то уст ,значит такие мысли есть....так или иначе к этому придут.
Либо вбросили,чтобы народ занять.
Сократят рабочую неделю некурящим,значит снизят зарплаты и тем и другим.
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ж
2 0
Уж как-нибудь по-новому начали бы свои идеи продвигать.
Если это прозвучало из чьих-то уст ,значит такие мысли есть....так или иначе к этому придут.
Либо вбросили,чтобы народ занять.
Сократят рабочую неделю некурящим,значит снизят зарплаты и тем и другим.
У депутатов есть что-то типа плана по выдачи зак.инициатив, по этой "плодовитости" их оценивает начальство. Особо идиозные и смешные пресса публикует на потеху публики и на пользу своей популярности.
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местный-2
0 0
У депутатов есть что-то типа плана по выдачи зак.инициатив, по этой "плодовитости" их оценивает начальство. Особо идиозные и смешные пресса публикует на потеху публики и на пользу своей популярности.
На самом деле,так оно и есть.....и вы правы.
У них не то,что нет идей,у них нет пространства для реализации....думаю их ,депутатов, лишили осознано ,оплатив временные(наверно постоянные)неудобства их неприкосновенностью.
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Миша
1 3
Нафиг, курящим как раз снизить зарплату, совсем обнаглели сам лично видел мужик старичок не сколько раз выходит на перекур. Вот таких сокращать надо.
Правильное решение. А ещё снизить зарплату кто ядовитую еду употребляет. Главное бизнес поддержать. ООО "Хлеб" якобы лицензию на 40 дней приостановили, а он работает. Мало того, оказывается лицензия у них аннулирована более года назад. Ростехнадзор видимо в сговоре с бизнесом раз "дуру запускает", а СМИ разносят, все при деле.
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КузБес
0 0
Одно курило и придумало. Другое выкурило больше и ответило... - "А давайте решение замутим"?
- "А ну его, дадим решение"...
- "А замутить"?
- "Народ замутит, по комментам решим, что и как".

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