Минтруд не намерен сокращать рабочую неделю для некурящих россиян.
Ведомство не видит такой возможности. Об этом заявил представитель пресс-службы Минтруда. По его словам, соответствующее предложение от депутата Госдумы в министерство не поступало, сообщают «Известия» с ссылкой на ТАСС.
Представитель ведомства также выразил сомнение, что разделение работников на курящих и некурящих будет справедливым.
Как писал ВашГород.ру, с инициативой сократить рабочую неделю для некурящих выступили депутаты Госдумы от фракции ЛДПР. По их мнению, некурящие должны работать на 5 часов в неделю меньше курящих.
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Если это прозвучало из чьих-то уст ,значит такие мысли есть....так или иначе к этому придут.
Либо вбросили,чтобы народ занять.
Сократят рабочую неделю некурящим,значит снизят зарплаты и тем и другим.
Если это прозвучало из чьих-то уст ,значит такие мысли есть....так или иначе к этому придут.
Либо вбросили,чтобы народ занять.
Сократят рабочую неделю некурящим,значит снизят зарплаты и тем и другим.
У них не то,что нет идей,у них нет пространства для реализации....думаю их ,депутатов, лишили осознано ,оплатив временные(наверно постоянные)неудобства их неприкосновенностью.
- "А ну его, дадим решение"...
- "А замутить"?
- "Народ замутит, по комментам решим, что и как".