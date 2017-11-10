Минтруд не намерен сокращать рабочую неделю для некурящих россиян.

Ведомство не видит такой возможности. Об этом заявил представитель пресс-службы Минтруда. По его словам, соответствующее предложение от депутата Госдумы в министерство не поступало, сообщают «Известия» с ссылкой на ТАСС.

Представитель ведомства также выразил сомнение, что разделение работников на курящих и некурящих будет справедливым.

Как писал ВашГород.ру, с инициативой сократить рабочую неделю для некурящих выступили депутаты Госдумы от фракции ЛДПР. По их мнению, некурящие должны работать на 5 часов в неделю меньше курящих.