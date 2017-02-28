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В Новокузнецке полностью заменят трамвайные рельсы

Сегодня 16:45
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Olter.livejournal.com

Однако пока речь идёт об участке в Кузнецком районе.

Ранее ВашГород.ру сообщал, что в Новокузнецке в рамках проекта «Лёгкое наземное метро» скоростной трамвай в Новокузнецке пустят уже в 2018 году.

Однако прежде чем пустить наземное метро, необходимо в целом заняться инфраструктурой, сообщили в администрации.

Известно, что рельсы для обновления некоторых участков трамвайных путей уже переданы Новокузнецку компанией «ЕВРАЗ».

В пресс-службе компании сообщили, что произвели более 150 тонн рельсов для ремонта отрезка от Кузнецкого моста до переезда на Советской площади.

Планируется, что обновление трамвайных путей не только повысит качество перевозок и сделает их более комфортными, но и ускорит процесс поездки из Центрального района в Кузнецкий и обратно.

Работы по замене рельсов планируют начать весной 2018 году.

Отметим, что сам Кузнецкий мост ремонтировали не так давно — два года назад.

Комментарии 3
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Аня
4 0
И хорошо кстати Кузнецкий мост сделали!
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Вениамин
6 0
ГЛАВНОЕ ДЕЛАЙТЕ СРАЗУ НА ВЕКА! Потом ремонта ХРЕН дождешься!
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ъ
0 0
на нижнепролетарской рельсы срезали — используйте пока в металлолом не сдали
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