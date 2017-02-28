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В Кузбассе проводят внеплановые проверки пассажирского транспорта

Сегодня 17:00
Автор:
Полина Лазарева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Администрация Кемеровской области

В Кузбассе начали внеплановые проверки общественного транспорта по поручению губернатора Амана Тулеева.

Это связано с произошедшими накануне случаями возгорания транспорта в российских городах, сообщили в областной администрации. В Кузбассе тоже были такие инциденты — в сентябре зафиксировали четыре пожара.

«Транспорт должен регулярно проходить техосмотр и плановый ремонт», — сказал руководитель кузбасского департамента транспорта и связи Евгений Курапов.

По разработанному графику проверят трамваи, автобусы и троллейбусы. Проверку уже провели в одной из компаний, за 10 дней проверят все транспортные предприятия региона. Особо тщательно осмотрят проводку и проверят наличие огнетушителей.

Комментарии 1
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Жоржич
1 1
И все автобусы на 99.9% исправны, как всегда! Это уже проходили!!!!!!!
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