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В Новокузнецке открылась новая доставка суши: клиентов ждут скидки

Сегодня 17:05
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Pixabay

В Новокузнецке открылась доставка суши, лапши вок и пасты Kitchen.

В честь этого в течение трёх дней, с 10 по 13 ноября включительно, участники группы доставки во «ВКонтакте» получат скидку 30%.

«Помимо суши, у нас есть вок, паста. Вок с курицей, свининой, говядиной. Паста тоже самая разная. Вступайте в нашу группу и следите за обновлениями», — рассказал ВашГород.ру владелец доставки Михаил.

Бесплатная доставка по центру при заказе от 400 рублей, Заводскому району — 800 рублей, в Новобайдаевку или Ильинку — от 1000 рублей, в Абашево — от 1200 рублей, говорится в группе.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, в Новокузнецке скоро откроется второй гриль-бар «Шашлыкоff». А в 2019 году к нам зайдёт крупная пиццерия «Додо Пицца».

Комментарии 3
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Екарный бабай
1 2
Ну всё,теперь заживем. Держись басота.
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13
1 0
Фига себе в Нб от тысячи. Не жирно ли для новичка?
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