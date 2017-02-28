В Новокузнецке открылась доставка суши, лапши вок и пасты Kitchen.

В честь этого в течение трёх дней, с 10 по 13 ноября включительно, участники группы доставки во «ВКонтакте» получат скидку 30%.

«Помимо суши, у нас есть вок, паста. Вок с курицей, свининой, говядиной. Паста тоже самая разная. Вступайте в нашу группу и следите за обновлениями», — рассказал ВашГород.ру владелец доставки Михаил.

Бесплатная доставка по центру при заказе от 400 рублей, Заводскому району — 800 рублей, в Новобайдаевку или Ильинку — от 1000 рублей, в Абашево — от 1200 рублей, говорится в группе.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, в Новокузнецке скоро откроется второй гриль-бар «Шашлыкоff». А в 2019 году к нам зайдёт крупная пиццерия «Додо Пицца».