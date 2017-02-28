«А в жизни ты такой же смелый, как в интернете?!» — признайтесь, хотя бы раз в жизни вы хотели это сказать какому-нибудь злобному анониму.

В России в 2016 году интернетом пользовались 70% населения, говорится в исследовании аналитиков GFK. А по данным Pew Research Center, 73% взрослых пользователей сталкивались с конфликтами в сети.

Сегодня, во Всемирный день доброты, ВашГород.ру расскажет, кто обычно скрывается за маской тролля, и как ему противостоять.

Итак, словарь «Академик.ру» определяет троллинг как провокацию и розыгрыш. «Википедия» — как издевательство в сетевом общении. Суть обоих определений одна — тролли пытаются пробудить в оппоненте негативные эмоции.

Впрочем, провокация присуща не только троллям, а большинству анонимных комментаторов, уверена практикующий детский психолог, член Федерации психологов образования России Ася Кузьмина.

«Вследствие провокационных вопросов тема для обсуждения может стать более интересной для диспутов, появляется больше динамики, эмоций», — рассказала ВашГород.ру Ася Кузьмина.

Но тролли, в отличие от других комментаторов, ищут в интернете психологическую компенсацию, уверена психолог.

«Они так и не научились приёмам эффективной коммуникации, поэтому их провокации (поставить в неловкое положение, снять у адресата самоконтроль) имеют такие цели: получение эмоций от „развлечения“ и вседозволенности, своеобразное исследование людей через вербальные эксперименты (а что будет, если я напишу вот так, а если так?); разрядка негативных эмоций (зол на одного человека, а проявление хамства другому, более доступному в сети)», — объясняет психолог.

Троллинг в этой переписке — один из самых безобидных. Нередко же тролли в попытке вывести жертву на эмоции пишут множество сообщений, стараясь задеть пользователя

Тролли могут повышать квалификацию, и тогда их деятельность становится даже опасной.

«Профессиональный тролль розыгрышами на форумах не занимается, он троллит в больших масштабах. Способен довести до суицида, увольнения с работы или как минимум заставить людей думать так, как он хочет. Хорошим успехом тролля может считаться закрытие магазина или компании. Он неуязвим для модераторов и администраторов», — ещё в 2012 году писала «Новая газета».

К услугам профессиональных троллей прибегают и для создания в стране позитивного имиджа государства и в целом политики, заявляли многие СМИ. Таких пользователей в России прозвали «ольгинцами» (от названия района в Санкт-Петербурге, где якобы располагался офис компании — прим. ВГ).

Вот так выглядит переписка ольгинцев, заявляли СМИ

К троллям нужно проявлять полнейшее равнодушие, уверена Ася Кузьмина. Бесполезно пытаться образумить их, так как такой человек добивается как раз внимания и эмоций, а не конструктивного общения. Единственное, что приведёт к потере интереса к вам — игнорирование такого комментатора. Тролли умеют маскироваться, поэтому в интернете вообще не стоит эмоционально и личностно вовлекаться в общение с незнакомцами, советует наш эксперт. Лучше отвечать только по существу темы, вести информационный диалог.

Но бывают случаи, когда игнорирование не помогает. В Минске молодой мужчина (и, как он заявляет, его подельник) под ником Баварец семь лет терроризировал местных байкеров. От злобных комментариев на форумах и в соцсетях он перешёл к сообщениям и звонкам на личные номера байкеров и их семей — в основном женщин и детей. Посылал им фотографии покалеченных мотоциклистов. А однажды донимал малолетнего сына одного из байкеров - отправлял ему снимки тела погибшего отца.

В октябре мотоциклисты поймали Баварца и поговорили с ним. Молодой человек признался, что, на самом деле, не ненавидит байкеров, а даже им завидует. Как пишет белорусское издание News.21.by, парень заявил, что так снимал стресс. Большую часть вины возлагал на своего подельника — Виктора из Чехии, преподавателя в вузе.

На этом видео пойманный Баварец извиняется за семилетние издевательства над байкерами

На минского тролля завели дело по статье «Оскорбление». Доказательствами в этом деле могут послужить сообщения в мессенджерах и звонки.

Но даже когда над вами издеваются в интернете, обидчика можно наказать — правда, при условии, что вам известна его личность. С 2016 года оскорбления в сети можно нотариально заверять. Как уже сообщал ВашГород.ру, взыскать с обидчика можно минимум 15 000 рублей.

ВашГород.ру желает читателям и особенно комментаторам всегда относиться друг другу так же, как вы бы хотели, чтобы относились к вам. Побольше вам добра и понимания! «От улыбки станет всем светлей» — так ведь?