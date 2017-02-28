В Кемерове изменили организацию дорожного движения в районе кольца у «Азота».

Специалисты отменили обязательное движение по кольцу и установили приоритетность проезда, рассказали в администрации города. Знаки кольцевого движения убрали, вместо этого у перекрёстка расставили знаки приоритета.

Теперь улицы Красноармейская и Грузовая будут главными по отношению к Троллейной. По Грузовой можно ехать прямо в сторону Красноармейской.

Напомним, в России с 8 ноября изменились правила проезда по кольцевому перекрёстка — теперь все кольца стали главными. В Кемерове уже случилось ДТП с участием троллейбуса и иномарки на круговом перекрёстке у «Азота».