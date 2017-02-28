Новосибирск НовокузнецкКемерово Другой
18+
Гид по городу
Здоровый город
Недвижимость
Мнения
Обзоры
В ритме города
Фотогород
Происшествия
Справочник

В Кемерове после изменений ПДД исчезло одно кольцо

Сегодня 17:35
Автор:
Полина Лазарева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
salavat.koleso.ru

В Кемерове изменили организацию дорожного движения в районе кольца у «Азота».

Специалисты отменили обязательное движение по кольцу и установили приоритетность проезда, рассказали в администрации города. Знаки кольцевого движения убрали, вместо этого у перекрёстка расставили знаки приоритета.

Теперь улицы Красноармейская и Грузовая будут главными по отношению к Троллейной. По Грузовой можно ехать прямо в сторону Красноармейской.

Напомним, в России с 8 ноября изменились правила проезда по кольцевому перекрёстка — теперь все кольца стали главными. В Кемерове уже случилось ДТП с участием троллейбуса и иномарки на круговом перекрёстке у «Азота».

Комментарии 1
Добавить комментарий
аватар
Гога
1 0
А еще одно долбаное кольцо в Кемерово на улице Карболитовской тоже уберите,не нужное наследие от г.Макина подарок блин ничего толком так и не сделал,лучше бы деньги на че другое бы потратили.Вы там в обл.администрации если своего ума нет куда средства тратить ,то спросите у НАРОДА..... А если не хотите спросить то валите со своих насиженых мест.
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Справочник
Новости Новосибирска - ВашГород.ру
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ