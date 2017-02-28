Во всех вагонах поездов дальнего следования должны появиться биотуалеты и кондиционеры. Сделать это Федеральная антимонопольная служба обязала РЖД.
Как сообщает «Российская газета», помимо установки биотуалетов и кондиционеров РЖД предстоит повысить качество своих услуг, ввести помаршрутный учет расходов, заключить долгосрочные контракты на закупку вагонов. Также Федеральная антимонопольная служба запретила РЖД повышать тарифы на перевозки в 2018 году.
Ранее ВашГород.ру сообщал, что РЖД временно приостановили продажу билетов. Это было связано с неясностью в тарифах. Продажи мест в плацкартных и общих вагонах были приостановлены из-за того, что Центробанк России не принял решение о тарифах на пассажирские перевозки в дальнем сообщении.
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