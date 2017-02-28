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РЖД обязали установить биотуалеты и кондиционеры во всех поездах

Сегодня 08:00
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vitki.net

Во всех вагонах поездов дальнего следования должны появиться биотуалеты и кондиционеры. Сделать это Федеральная антимонопольная служба обязала РЖД.

Как сообщает «Российская газета», помимо установки биотуалетов и кондиционеров РЖД предстоит повысить качество своих услуг, ввести помаршрутный учет расходов, заключить долгосрочные контракты на закупку вагонов. Также Федеральная антимонопольная служба запретила РЖД повышать тарифы на перевозки в 2018 году.

Ранее ВашГород.ру сообщал, что РЖД временно приостановили продажу билетов. Это было связано с неясностью в тарифах. Продажи мест в плацкартных и общих вагонах были приостановлены из-за того, что Центробанк России не принял решение о тарифах на пассажирские перевозки в дальнем сообщении.

Комментарии 8
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Агата
20 0
Ну все, теперь стоимость. сравняется с полетами на Марс
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Землянин
9 0
Бил туалеты в вагонах и сейчас есть, все валит из них на био рельсы. А цены на купе и СВ равны перелету самолетом.
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Котя
0 11

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Мотя
4 0

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И что?
Как будто кому-то это интересно.
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уехавший
3 0

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твоё мнение тут всем по одному месту!
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111
1 0
У нас в стране уже много кому чего обязали, не мешало бы еще и выполнять, то чему обязали. А пустых неработающих законов тьма. Но самое забавное там где обязали (и для народа это было бы пользой) он не работает вообще, а там где обязали (налоги, штрафы и пр. опять же для народа) вот тут работают сразу, тк в первом случае ничего не имеют, а во втором очередные деньги для воровства
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y
1 0
По поводу кондиционеров, туалетов и завышенных тарифов это не только РЖД касается, но и автобусные перевозки в силу законодательства РФ. К сожалению, в кемеровской области подобные цивилизованные требования власть не исполняет, а скорее просто не знает, так как не понятно чем занимается. Может среди и чиновников и нормально сбегать пописять в лес или за дом, то горожанам нужны доступные туалеты. Кондиционирование же - обязательно с 2015 года. Не у всех есть доступ к бюджету и личные автомобили заправляемые за чужой счет, где кондиционер работает летом круглые сутки.
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Наконец -то!
0 0
Надоело уже в тамбурах струю пускать..
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