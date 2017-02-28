В многих домах советского периода между санузлом и кухней делали небольшое окно вверху комнаты. Такие необычные для современных квартир проёмы можно встретить в сталинках и хрущёвках.

Эксперты рассказали, зачем нужен был такой проём. Оказывается данное окно выполняло сразу несколько функций. Первая и самая главная — это экономия света. Такое окно служило источником света, пусть даже и небольшого.

По другой версии такие окошки были предписаны строительными нормами для домов, в которых обогрев воды осуществлялся при помощи газовой колонки. В случае взрыва это должно было уберечь стены от разрушения. Если колонка находилась в ванной, взрывная волна должна была выбить окно, пощадив несущие стены.

Кроме того, эти окна обеспечивали лучшую вентиляцию. Их можно было открыть и быстро проветрить комнату, избавив ее от лишней влаги.