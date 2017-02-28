В многих домах советского периода между санузлом и кухней делали небольшое окно вверху комнаты. Такие необычные для современных квартир проёмы можно встретить в сталинках и хрущёвках.
Эксперты рассказали, зачем нужен был такой проём. Оказывается данное окно выполняло сразу несколько функций. Первая и самая главная — это экономия света. Такое окно служило источником света, пусть даже и небольшого.
По другой версии такие окошки были предписаны строительными нормами для домов, в которых обогрев воды осуществлялся при помощи газовой колонки. В случае взрыва это должно было уберечь стены от разрушения. Если колонка находилась в ванной, взрывная волна должна была выбить окно, пощадив несущие стены.
Кроме того, эти окна обеспечивали лучшую вентиляцию. Их можно было открыть и быстро проветрить комнату, избавив ее от лишней влаги.
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Основная причина-экономия света!
А ещё двери в ваннах-комнатах, где установлена газовая колонка должны быть с решётками внизу. Это норма действует и сегодня.
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Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.вон давече был взрыв бытового сахара Начали с розницы,пока по подъезду. Но если ряды расеян будут и дальше недостаточно сплочены,перейдут на опт.
Основная причина-экономия света!
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Основная причина-экономия света!
Про газ все правильно сказано.Даже кухонные двери в газифицированных домах положено навешивать открывающимися внутрь кухни,чтобы при утечке и воспламенении газа дверь,захлопнувшись,не дала ударной волне набрать силу разбегом по коридору и хлопок направлялся в окно.По тому же принципу работают и шахтовые перемычки,не дающие волне разбежаться по стволу.