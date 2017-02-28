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Недвижимость и строительство

Зачем в хрущёвках делали окна между туалетом и кухней

Сегодня 09:00
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
adfave.ru

В многих домах советского периода между санузлом и кухней делали небольшое окно вверху комнаты. Такие необычные для современных квартир проёмы можно встретить в сталинках и хрущёвках.

Эксперты рассказали, зачем нужен был такой проём. Оказывается данное окно выполняло сразу несколько функций. Первая и самая главная — это экономия света. Такое окно служило источником света, пусть даже и небольшого.

По другой версии такие окошки были предписаны строительными нормами для домов, в которых обогрев воды осуществлялся при помощи газовой колонки. В случае взрыва это должно было уберечь стены от разрушения. Если колонка находилась в ванной, взрывная волна должна была выбить окно, пощадив несущие стены.

Кроме того, эти окна обеспечивали лучшую вентиляцию. Их можно было открыть и быстро проветрить комнату, избавив ее от лишней влаги.

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Комментарии 16
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Сталин
45 16
Версия про взрыв после путинского прихода к власти пришла. Когда он своим приходом привел терроризм в Россию

Основная причина-экономия света!
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54321
47 1
От взрыва они не спасут, стены будут разрушены одинаково. Вентиляции нет, т.к. они не открывались. Даже на фото оно герметично. Так, что, верно только экономия электричества.
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Алекс
1 4
От разрушения стен тоже может в определённых случаях защитить. Зависит от силы взрыва.
А ещё двери в ваннах-комнатах, где установлена газовая колонка должны быть с решётками внизу. Это норма действует и сегодня.
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Котя
3 5

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\\\Котя
1 7
А за тётей Дусей подглядывал
Ты паучек ананси оказывается!
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Скоро выборы, проверь подвал
0 6

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вон давече был взрыв бытового сахара Начали с розницы,пока по подъезду. Но если ряды расеян будут и дальше недостаточно сплочены,перейдут на опт.
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Степан
12 1
Версия про взрыв после путинского прихода к власти пришла. Когда он своим приходом привел терроризм в Россию

Основная причина-экономия света!
у тебя когда понос, тоже Путин виноват? Вы хоть сами понимаете что такой глупой критикой любую здравую аппозицию на корне рубите. Я тоже много за что Путина не люблю, особонно за цены на энергоносители для внутреннего потребления, на мой взляд это законное воровство, убивающее и бизнес и без того нищие доходы населения, но при чем он ТУТ??? ОН ЭТИ ДОМА ПРОЕКТИРОВАЛ? Лучше статьи полезные пишите, а не идиотские комментарии!
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Ты
14 0
Не обязательно в хрущевках.У нас в девятиэтажке с раздельным санузлом между ванной и кухней было. Окно не открывалось и газовых колонок не было никогда. Значит только для экономии света, если зашел зачем-нибудь или руки помыть, можно было не включать.
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Андрей
0 0
Ты паучек ананси оказывается!
О! Буквально неделю назад прочел "сыновей Ананси". А две недели - "Богов"))
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Ветер перемен...
0 4

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Люся
0 2
Почему у людей короткая память? Снова взрыв жилого дома Ижевск, перед выборами. Была ли это случайность?
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y
3 0
Может придумали, чтобы потом ВГ было о чем писать? Так сказать заботились хрущевцы о потомках-журналистах?
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Водитель ПАЗа
6 0
Почему у людей короткая память? Снова взрыв жилого дома Ижевск, перед выборами. Была ли это случайность?
Дура ты Люся. Причём тут взрыв бытового газа и выборы где связь!? Если ты проститутка на транспортной то тут Путин не виновен!!
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Андрей
0 0
Бесполезное окно,гарнитур то как вешать и еще у меня вопрос,если окно есть то полотенцесушители ни к чему делать было что ли??
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Седой 15275
1 0
Версия про взрыв после путинского прихода к власти пришла. Когда он своим приходом привел терроризм в Россию

Основная причина-экономия света!
Не будь идиотом.Причем тут Путин?
Про газ все правильно сказано.Даже кухонные двери в газифицированных домах положено навешивать открывающимися внутрь кухни,чтобы при утечке и воспламенении газа дверь,захлопнувшись,не дала ударной волне набрать силу разбегом по коридору и хлопок направлялся в окно.По тому же принципу работают и шахтовые перемычки,не дающие волне разбежаться по стволу.
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