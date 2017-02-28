Среди городов Кузбасса ударными темпами идёт строительство жилья в Кемерове. За десять месяцев 2017 года в областной столице план выполнили на 134%.
Также с опережением графика строят в следующих городах:
Отстают от намеченных целей Краснобродский (17%), Тайга (36%). Про Новокузнецк в отчёте администрации Кемеровской области ничего не сказано. Однако если посмотреть статистику за 8 месяцев, то Новокузнецк также значился в числе отстающих — всего 13% от плана.
Среди муниципальных районов лидерами по строительству являются Ленинск-Кузнецкий район (124%) и Промышленовский район (123%). Всего же в Кемеровской области с начала года сдали 10 412 квартир или 674 708 квадратных метра жилья.
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2 года, пилять молчали и не замечали... Все просочилось намного позже, И только сейчас это становится известным широкой общественности. Хотя воз уже ушел, но люди должны знать скрываемую правду, что творится в стране при выстроенной вертикали. чтобы держать во внимании эти вещи.
Представляете, сколько времени продолжались мучения этих детей?
Ни памперсов, ни еды, грязь, пролежни, г@вно...
Мед. персонал( им памятники ставить надо при жизни!) за свои деньги покупает больным дешёвые( на что хватает) таблетки...
ААА!!! Запредельный мрак...
Кто-то наказан, уволен, губернатор Тулеев подал в отставку? Ничего подобного. Все на местах, "трудятся".
.................................................................
перепост от радушных жителей Кузбасса
2 года, пилять молчали и не замечали... Все просочилось намного позже, И только сейчас это становится известным широкой общественности. Хотя воз уже ушел, но люди должны знать скрываемую правду, что творится в стране при выстроенной вертикали. чтобы держать во внимании эти вещи.
Представляете, сколько времени продолжались мучения этих детей?
Ни памперсов, ни еды, грязь, пролежни, г@вно...
Мед. персонал( им памятники ставить надо при жизни!) за свои деньги покупает больным дешёвые( на что хватает) таблетки...
ААА!!! Запредельный мрак...
Кто-то наказан, уволен, губернатор Тулеев подал в отставку? Ничего подобного. Все на местах, "трудятся".
.................................................................
перепост от радушных жителей Кузбасса