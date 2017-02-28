Среди городов Кузбасса ударными темпами идёт строительство жилья в Кемерове. За десять месяцев 2017 года в областной столице план выполнили на 134%.

Также с опережением графика строят в следующих городах:

Полысаево ( 132%),

132%), Анжеро-Судженск ( 116%),

116%), Ленинск-Кузнецкий ( 114%),

114%), Междуреченск ( 107%),

107%), Мыски ( 103%).

Отстают от намеченных целей Краснобродский (17%), Тайга (36%). Про Новокузнецк в отчёте администрации Кемеровской области ничего не сказано. Однако если посмотреть статистику за 8 месяцев, то Новокузнецк также значился в числе отстающих — всего 13% от плана.

Среди муниципальных районов лидерами по строительству являются Ленинск-Кузнецкий район (124%) и Промышленовский район (123%). Всего же в Кемеровской области с начала года сдали 10 412 квартир или 674 708 квадратных метра жилья.