Новосибирск НовокузнецкКемерово Другой
18+
Гид по городу
Здоровый город
Недвижимость
Мнения
Обзоры
В ритме города
Фотогород
Происшествия
Справочник
Недвижимость и строительство

Кемерово бьёт рекорды по строительству жилья: про Новокузнецк забыли

Сегодня 10:00
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
42.mchs.gov.ru

Среди городов Кузбасса ударными темпами идёт строительство жилья в Кемерове. За десять месяцев 2017 года в областной столице план выполнили на 134%.

Также с опережением графика строят в следующих городах:

  • Полысаево (132%),
  • Анжеро-Судженск (116%),
  • Ленинск-Кузнецкий (114%),
  • Междуреченск (107%),
  • Мыски (103%).

Отстают от намеченных целей Краснобродский (17%), Тайга (36%). Про Новокузнецк в отчёте администрации Кемеровской области ничего не сказано. Однако если посмотреть статистику за 8 месяцев, то Новокузнецк также значился в числе отстающих — всего 13% от плана.

Среди муниципальных районов лидерами по строительству являются Ленинск-Кузнецкий район (124%) и Промышленовский район (123%). Всего же в Кемеровской области с начала года сдали 10 412 квартир или 674 708 квадратных метра жилья.

Ваши объявления

+добавить свое
Комментарии 12
Добавить комментарий
аватар
123
0 4
Чей ребенок-первоклассник пишет заголовки? Вы бы обучающие статьи почитали... о языке литературном в произведении, очерком именуемым...
ответить
аватар
Екарный бабай
3 0
Любители печенек, вперед!
Ну куда нам до тебя,поптулилиза.
ответить
аватар
y
15 0
Может пора провести референдум и отсоединиться от Щегловки?
ответить
аватар
КузБес
1 0
Ни один телеканал тогда не сообщил о смерти 27 детей-инвалидов от голода в кемеровском интернате за 2 года... А где были губернатор Тулеев, прокурор, Путин наконец, если он их назначил ??
2 года, пилять молчали и не замечали... Все просочилось намного позже, И только сейчас это становится известным широкой общественности. Хотя воз уже ушел, но люди должны знать скрываемую правду, что творится в стране при выстроенной вертикали. чтобы держать во внимании эти вещи.
Представляете, сколько времени продолжались мучения этих детей?
Ни памперсов, ни еды, грязь, пролежни, г@вно...
Мед. персонал( им памятники ставить надо при жизни!) за свои деньги покупает больным дешёвые( на что хватает) таблетки...
ААА!!! Запредельный мрак...
Кто-то наказан, уволен, губернатор Тулеев подал в отставку? Ничего подобного. Все на местах, "трудятся".
.................................................................
перепост от радушных жителей Кузбасса
ответить
аватар
00000
1 0
Может пора провести референдум и отсоединиться от Щегловки?
Если Навальный освободиться от выборов, то пускай Новокузнецкой Республикой порулит))0 Напиши ему гениальную идею.
ответить
аватар
Агата
4 0
Может пора провести референдум и отсоединиться от Щегловки?
Да что вы! Щегловка загинет в одночасье
ответить
аватар
ууу
1 0
Может пора провести референдум и отсоединиться от Щегловки?
угу. И присоединиться к Ижморке. Там, говорят, всё супер!
ответить
аватар
\\\
2 0
угу. И присоединиться к Ижморке. Там, говорят, всё супер!
Везде супер, где "лучшего мэра области " нет!
ответить
аватар
Лапоть
0 0
Ни один телеканал тогда не сообщил о смерти 27 детей-инвалидов от голода в кемеровском интернате за 2 года... А где были губернатор Тулеев, прокурор, Путин наконец, если он их назначил ??
2 года, пилять молчали и не замечали... Все просочилось намного позже, И только сейчас это становится известным широкой общественности. Хотя воз уже ушел, но люди должны знать скрываемую правду, что творится в стране при выстроенной вертикали. чтобы держать во внимании эти вещи.
Представляете, сколько времени продолжались мучения этих детей?
Ни памперсов, ни еды, грязь, пролежни, г@вно...
Мед. персонал( им памятники ставить надо при жизни!) за свои деньги покупает больным дешёвые( на что хватает) таблетки...
ААА!!! Запредельный мрак...
Кто-то наказан, уволен, губернатор Тулеев подал в отставку? Ничего подобного. Все на местах, "трудятся".
.................................................................
перепост от радушных жителей Кузбасса
Главное ты молодец, привлек внимание общественности, задал правильные вопросы, потребовал от власти отчета. И что совесть чиста? Но где ты был все эти 2 года? Работал санитаром? Нет. Помогал средствами и материалами? Не думаю. Чем ты помог каждому из них? В конце концов заявления в полицию написал, если о преступлениях тебе было известно? Нет, нет и еще раз нет. Ты не сделал НИЧЕГО. Мог сделать, но не сделал. И перепост уже НИЧЕГО не изменит. Их нет и уже не будет. Это взрослая жизнь, сынок, и только поступки могут, что то в этой жизни изменить.
ответить
аватар
Yes
0 0
Везде супер, где "лучшего мэра области " нет!
Как говорил герой Папанова из кинокомедии "Берегись автомобиля": а всё-таки надо тебе дать коленом под зад, надо!
ответить
аватар
пенсионер
0 0
Данная власть при нынешнем времени занимается одним враньём. Начиная с кремля: где по их высказываниям у нас в стране всё растёт и улучшается. Местные правители и их лодыри депутаты в одной с ними упряжке только занимаются поддакиванием царькам с кремля. Улучшается только жизнь у данного класса болтунов, воров, казнокрадов, корупционеров, министров, губернаторов, мэров, чинуш при власти ... Растёт их жизненный уровень, доходы... Только рабочий класс и другие труженики остаются со своими проблемами. Живут от "получки до получки", если её можно просто так назвать и громкими обещаниями перед выборами. Так и с этими" высокими темпами строительства жилья ". Только вот по нашему кузбассу до сих пор стоят бараки , ветхое жильё частного сектора, хрущёвки пятидесятых годов, лачуги на подработанных территориях..... Что толку от их строительства,когда стоят новые постройки пустыми . Доступность покупки жилья молодым семьям равносильно крепостному праву. Не заработать, не купить. Хоть Им дали бы пожить, показав пример подрастающему поколению о заботе "Родины"к своему народу. Тем кто уже пол жизни отработал , пенсионерам так и приходится проживать в давно изношенных домах 50-60 годов постройки. Зато кричим во всех СМИ = Россия великая держава. А кому такая "Родина " нужна. Только вот у наших правителей и им подобным "родины" по всему земному шару с недвижимостью, яхтами, островами , вкладами, учёбой, лечением, свадьбами. Как самих , так их отпрысков. Пора задуматься сколько это будет продолжаться.
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Справочник
Новости Новосибирска - ВашГород.ру
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ