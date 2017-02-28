10 ноября 2017 года скончался сатирик Михаил Задорнов. На момент ухода из жизни Задорнову было 69 лет.

«Я хочу, чтобы у меня на поминках было весело», — делился писатель-сатирик. Поэтому давайте вспомним некоторые из лучших шуток Михаила Задорнова, который всегда собирал полные залы зрителей.

«Только в России могут разворовать деньги, выделенные на борьбу с коррупцией».

«Только наш человек, ходит зимой по улице, жалуясь, что ему холодно, потом заходит в магазин, покупает мороженое, и идёт его есть на улицу».

«Только у нас звонят в дверь и на вопрос жены «кто там?» отвечают «свои!»

«Только у нас есть дороги с трёх-полосным движением, где средняя полоса для обоих направлений».

«Только у русских есть выражение «Красив, хоть в гроб клади».

«Только у нас считается, что вечеринка удалась, если: все гости за ночь три раза бегали в магазин, сорвали голос, дверь надо ремонтировать, стекло вставлять. Удалась! Более того, ещё соседи звонили в милицию, милиция приходила, ей тоже налили, и они тоже считают, что удалась вечеринка».

«Только русский человек может по пьяни два часа внушать иностранцу, что мы — страна придурков. И дать ему в морду, когда тот согласится».

Напомним, а последние несколько лет артист боролся с раком головного мозга. В конце 2016 года ему сделали операцию в Германии. Родственники замечали улучшение в состоянии юмориста, добавляет издание. Последние месяцы Михаил Задорнов лежал в закрытом санатории в Подмосковье. Он отказался от лечения ради того, чтобы побыть с близкими людьми.