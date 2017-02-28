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Юморист Михаил Задорнов ушёл из жизни: лучшие шутки сатирика

Сегодня 11:00
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
om1.ru

10 ноября 2017 года скончался сатирик Михаил Задорнов. На момент ухода из жизни Задорнову было 69 лет.

«Я хочу, чтобы у меня на поминках было весело», — делился писатель-сатирик. Поэтому давайте вспомним некоторые из лучших шуток Михаила Задорнова, который всегда собирал полные залы зрителей.

«Только в России могут разворовать деньги, выделенные на борьбу с коррупцией».

«Только наш человек, ходит зимой по улице, жалуясь, что ему холодно, потом заходит в магазин, покупает мороженое, и идёт его есть на улицу».

«Только у нас звонят в дверь и на вопрос жены «кто там?» отвечают «свои!»

«Только у нас есть дороги с трёх-полосным движением, где средняя полоса для обоих направлений».

«Только у русских есть выражение «Красив, хоть в гроб клади».

«Только у нас считается, что вечеринка удалась, если: все гости за ночь три раза бегали в магазин, сорвали голос, дверь надо ремонтировать, стекло вставлять. Удалась! Более того, ещё соседи звонили в милицию, милиция приходила, ей тоже налили, и они тоже считают, что удалась вечеринка».

«Только русский человек может по пьяни два часа внушать иностранцу, что мы — страна придурков. И дать ему в морду, когда тот согласится».

Напомним, а последние несколько лет артист боролся с раком головного мозга. В конце 2016 года ему сделали операцию в Германии. Родственники замечали улучшение в состоянии юмориста, добавляет издание. Последние месяцы Михаил Задорнов лежал в закрытом санатории в Подмосковье. Он отказался от лечения ради того, чтобы побыть с близкими людьми.

Комментарии 14
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Степан
21 0
Страшная смерть... знаешь, что ты умрешь в любом случае, поэтому отказываешься от лечения, что бы последние дни жизни побыть с родными людьми. Даже не представляю, какие мысли его посещали последние дни жизни...как это трудно принять и смириться с этим.
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циник
0 23
Страшная смерть... знаешь, что ты умрешь в любом случае, поэтому отказываешься от лечения, что бы последние дни жизни побыть с родными людьми. Даже не представляю, какие мысли его посещали последние дни жизни...как это трудно принять и смириться с этим.
Подожди немножко...представишь и ты.
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Смерть
0 3
Страшная смерть... знаешь, что ты умрешь в любом случае, поэтому отказываешься от лечения, что бы последние дни жизни побыть с родными людьми. Даже не представляю, какие мысли его посещали последние дни жизни...как это трудно принять и смириться с этим.
Все в любом случае умрут, кто то раньше кто-то позже )
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!?
12 0
Страшная смерть... знаешь, что ты умрешь в любом случае, поэтому отказываешься от лечения, что бы последние дни жизни побыть с родными людьми. Даже не представляю, какие мысли его посещали последние дни жизни...как это трудно принять и смириться с этим.
В этом и состоит человеческая СИЛА ДУХА - знать, что безнадёжно и неизлечимо болен и дни твои сочтены, не ныть, не цепляться за жизнь любыми способами, изводя окружающих, а достойно провести последние дни в кругу родных и близких. Не каждому дано такое. У меня родной брат четыре недели назад в 62 года ушёл из жизни от рака лёгких. Не взирая на страшный недуг, он нашёл в себе силы провести вторую половину августа улетев в Хакассию с друзьями на рыбалку, совершив сплав по таёжной реке. А через полтора месяца покинул нас... Страшна не сама смерть, её никто не минует, а ожидание. Царствия им небесного и упокоения души!
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y
0 0
Пенсия у него маленькая была, вот и не захотел быть обузой семье. Спустить состояние на медикаменты, операции в чужой стране, говоря в виде шутки правду про ворье у власти спонсоров не найдешь, у него же нет своей области и наворованных оффшоров. С миром, мы всегда будем помнить "ну, тупые".
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Константин
4 0
Царствие ему небесного.
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не хватает еще одной смешной шутки от МЗ
5 1
про то, почему упал малазийский Боинг.
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312
0 0
Все в любом случае умрут, кто то раньше кто-то позже )
ну вот как-то легче от этого не становится
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Митрич
9 0
Страшная смерть... знаешь, что ты умрешь в любом случае, поэтому отказываешься от лечения, что бы последние дни жизни побыть с родными людьми. Даже не представляю, какие мысли его посещали последние дни жизни...как это трудно принять и смириться с этим.
Это трудно для неверующего человека. Для Михаила Николаевича, судя по тому что он сам отказался от лечения и проводил последние дни в близком кругу родных, видимо, страха не было, а была удовлетворенность прожитой жизнью и разве что легкая жалость, что он не сможет сделать больше. Я так думаю, а потому искренне и по-доброму завидую тому, как он ушел из жизни. Дай Бог каждому так уйти...
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Митрич
0 1
ну вот как-то легче от этого не становится
Значит, вы не готовы....
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321
1 0
Значит, вы не готовы....
а кто готов?
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Митрич
1 0
а кто готов?
Человек, в идеале, всю свою жизнь должен готовиться к этому.
По этому поводу рекомендую Вам посмотреть фильм П.Лунгина "Остров" с П.Мамоновым в главной роли. Возможно, тогда вы и поймете что значит быть готовым...
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шучу я
0 0
Человек, в идеале, всю свою жизнь должен готовиться к этому.
По этому поводу рекомендую Вам посмотреть фильм П.Лунгина "Остров" с П.Мамоновым в главной роли. Возможно, тогда вы и поймете что значит быть готовым...
Да сейчас в идеале ,на всем готовеньком можно попасть в Царствие небесное - были бы деньги
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!?
0 0
Пенсия у него маленькая была, вот и не захотел быть обузой семье. Спустить состояние на медикаменты, операции в чужой стране, говоря в виде шутки правду про ворье у власти спонсоров не найдешь, у него же нет своей области и наворованных оффшоров. С миром, мы всегда будем помнить "ну, тупые".
Напрасно Вы говорите про пенсию, Михаил Николаевич был обеспеченным человеком - авторские гонорары за книги, статьи, концерты, фильмы, сценарии и т.д. Он ОЧЕНЬ МНОГО работал. И в то же время он был человеком щедрой и милосердной души. Знаете ли Вы, что он помогал материально многим детским домам и хосписам, дарил ребятне подарки, воплощая их мечты в реальность (девочке из детдома мечтавшей о красном планшете, он всё-таки нашёл и подарил его)! Организовал, собрал и содержал в Риге огромную библиотеку РУССКОЙ литературы, которая имела огромное значение в его жизни и за которую он переживал даже на смертном одре, завещая сохранить и сберечь её. Он был выше меркантильных вопросов, и в этом тоже видна его ДУХОВНАЯ сила.
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