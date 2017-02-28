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В Новокузнецке может скрываться мультимиллионер-холостяк: есть шанс встретить его на улицах города

Сегодня 12:30
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
mixcredits.ru

В Новокузнецке может скрываться миллионер, который отказался от привычной жизни, чтобы освоить навыки выживания в суровых условиях.

На такие жертвы богатые люди идут в рамках участия в съемках благотворительно реалити-шоу «Секретный миллионер — проекта телеканала «Пятница!».

«Каждый из участников реалити согласился на несколько дней отказаться от привычной жизни, чтобы освоить навыки выживания в суровых реалиях чужого города, и главное — найти тех, чьи жизни они изменят навсегда.

На этот раз среди «секретных миллионеров» оказалось немало холостяков. Герои не исключают, что именно во время съемок смогут обрести личное счастье и встретить настоящую любовь среди простых девушек", — сообщают организаторы проекта.

Посетит ли миллионер Новокузнецк или любой другой кузбасский город — пока не известно. Информация об этом держится в секрете. Новая программа выйдет в эфир 13 ноября, в 21:00.

Комментарии 5
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ххх
16 1
Бред. Никогда миллионер не женится на простолюдинке. Деньги идут к деньгам.
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Анонимный пользователь
2 5
Бред. Никогда миллионер не женится на простолюдинке. Деньги идут к деньгам.
Не факт - есть же много случаев любви по любви а не по расчету
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y
0 2
Михаил уже вышел на охоту на мультика?
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567
0 0
Ну что теперь все будут тянуть бомжа с камерой в дом? а вдруг миллионер...Вот если б кого из депутатов в это шоу, ох народ бы повеселился, а лучше всю думу,и не на время шоу, а на пожизненное, глядишь и законы адекватные появились бы и работать бы начали, а не жрать и штаны протирать
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Андрей
2 0
Что они тут в захалустье забыли
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