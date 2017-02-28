В Новокузнецке может скрываться миллионер, который отказался от привычной жизни, чтобы освоить навыки выживания в суровых условиях.

На такие жертвы богатые люди идут в рамках участия в съемках благотворительно реалити-шоу «Секретный миллионер — проекта телеканала «Пятница!».

«Каждый из участников реалити согласился на несколько дней отказаться от привычной жизни, чтобы освоить навыки выживания в суровых реалиях чужого города, и главное — найти тех, чьи жизни они изменят навсегда. На этот раз среди «секретных миллионеров» оказалось немало холостяков. Герои не исключают, что именно во время съемок смогут обрести личное счастье и встретить настоящую любовь среди простых девушек", — сообщают организаторы проекта.

Посетит ли миллионер Новокузнецк или любой другой кузбасский город — пока не известно. Информация об этом держится в секрете. Новая программа выйдет в эфир 13 ноября, в 21:00.