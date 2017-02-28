В администрации Новокузнецкого района состоялось первое заседание рабочей группы по решению проблем жителей, которые оказались в осаде угольных разрезов.
За час разговора с чиновниками удалось определить формат встреч и основные направления работы. Заседания рабочей группы будут проходить раз в две недели. Также активисты потребовали предоставить к следующей встрече всю разрешительную документацию шести неуживчивых разрезов, на которые жалуются селяне.
Кроме того, намечено проверить законность приобретения угольщиками земельных паев на примере села Костенково. Однако сообщения о том, что граждане непонятным образом лишились выделенных им наделов земли, поступают со всех территорий, где уже ведется или еще только планируется добыча угля.
Как рассказал журналистам ВашГород.ру один из активистов, разрешительная документация у многих из разрезов, скорее всего, находится не в полном объёме. В связи с чем, можно попробовать по закону остановить деятельность этих угольных предприятий. тем более, что не так давно работа разреза под Новокузнецком была приостановлена из-за нарушений, которые выявили активисты.
Как ранее писал ВашГород.ру, пока жители протестуют и устраивают митинги против засилья угольных разрезов, а чиновники подписывают документы о переводе земель под угледобычу.
Земельный участок в районе посёлка Апанас в Новокузнецком районе потерял статус земель сельскохозяйственного назначения. А в конце октября Коллегия обладминистрации по ходатайству «Сибэнергоугля» отдала более 1,8 миллиона квадратных метров сельхозземель угольным разрезам. Все эти участки находятся вокруг деревень Костёнково, Ананьино, Апанас, Берёзово.
Между тем, в регионе нарастает социальная напряжённость, связанная с большим количеством разрезов. В сентябре люди вышли на митинг против строительства новых угледобывающих предприятий. Напомним, акция протеста была организована в центре Новокузнецка.
30 октября около 200 жителей смогли добиться встречи с главой администрации Новокузнецкого района и задать ему неудобные вопросы.
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А побеждают разрезы за счёт предательства пятой колонны - чиновников!
Пока народ протестует, они подло сдают им "территорию добра"
Ничего не изменится, просто надо у народа пар выпустить
Какой смысл бороться с системой по их правилам?
Первое - подавайте в суд, а не митингуйте.
Второе - подавайте в суд, не только на исполнителей, но и на владельцев.
Третье - подавайте в суд на чиновников.
Четвертое - подавайте в суд на суд.
Подавайте в суд не только здесь, но и во всех областях.
Завалите эту систему исками.
Пишите заявления в полицию - о взрывах.
Пишите заявления в природоохранную прокуратуру.
Чем больше чиговноежиков там тусит, тем больше они токсичности и радиоактивности впитают. Меньше нам достанется.
Ничего не изменится, просто надо у народа пар выпустить
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А теперь,после встречи с активистами,чиновники схватятся за голову:"Что же мы наделали!",остановят незаконную деятельность разрезов,получат массу благодарности от жителей и будут закопаны в разрезе владельцем.
Ну,или помогут привести в порядок разрешительную документацию и все безобразие продолжится на законном основании.