В администрации Новокузнецкого района состоялось первое заседание рабочей группы по решению проблем жителей, которые оказались в осаде угольных разрезов.

За час разговора с чиновниками удалось определить формат встреч и основные направления работы. Заседания рабочей группы будут проходить раз в две недели. Также активисты потребовали предоставить к следующей встрече всю разрешительную документацию шести неуживчивых разрезов, на которые жалуются селяне.

Кроме того, намечено проверить законность приобретения угольщиками земельных паев на примере села Костенково. Однако сообщения о том, что граждане непонятным образом лишились выделенных им наделов земли, поступают со всех территорий, где уже ведется или еще только планируется добыча угля.

Как рассказал журналистам ВашГород.ру один из активистов, разрешительная документация у многих из разрезов, скорее всего, находится не в полном объёме. В связи с чем, можно попробовать по закону остановить деятельность этих угольных предприятий. тем более, что не так давно работа разреза под Новокузнецком была приостановлена из-за нарушений, которые выявили активисты.