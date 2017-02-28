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Что происходит при частом посещении сауны — учёные

Сегодня 16:00
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vetton.ru

Медики из университета в Восточной Финляндии выяснили, как сауна влияет на здоровье людей. Эксперимент проводили 24 года.

Сообщается, что исследования проводились на протяжении 24 лет, за время которых испытуемыми стали 1620 мужчин разных возрастов. Оказалось, что при посещении сауны от четырех до семи раз в неделю в два раза снижается риск высокого кровяного давления. Связано это с тем, что высокие температуры расширяют сосуды и улучшают кровообращение в теле. сообщает news.ru.

Кроме того, наблюдалось снижение случаев заболевания пневмонией и другими респираторными заболеваниями. Однако отмечается, что сауну не рекомендовано посещать тем людям, у которых есть проблемы с сердцем.

Комментарии 2
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Хи-хи
3 0
Наши люди в сауну совсем за другим ходят!
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Любитель
0 0
А сколько при частом посещении уходит денег и пивка?!
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