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Недвижимость и строительство

Как поделить единственный земельный участок наследникам

Сегодня 15:10
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
novosti44.ru

Верховный суд пояснил, каким образом участок земли можно делить между несколькими наследниками или в случае развода супругов.

Верховный суд разъяснил, что раздел собственности с выделением отдельного участка возможен только в том случае, если образовавшиеся участки соответствуют минимально разрешенному размеру для целевого использования. Об этом сообщает «Домофонд».

Прецедентом стало дело о разделе земельного участка в Волгоградской области. Согласно Земельному кодексу, выделение доли из участка равносильно выделению нового участка. Следовательно, доли должны соответствовать минимальным требованиям.

Доли должны соответствовать первоначальному целевому назначению и разрешенному использованию. В зависимости от назначения и разрешенного использования существуют минимальные и максимальные размеры земельных наделов, которые определяются местными властями.

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Комментарии 3
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z
2 4
А если государство завысило кадастровую стоимость, как обязать государство выкупить эту недвижимость?
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Анонимный пользователь
2 0
А если государство завысило кадастровую стоимость, как обязать государство выкупить эту недвижимость?
А зачем выкупать?
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234
0 0
А если государство завысило кадастровую стоимость, как обязать государство выкупить эту недвижимость?
Обязать государство??? Ха-ха ... Никак.
Если государство завысило кадастровую стоимость объекта недвижимости, то у Вас есть право оспорить в суде это завышение, основываясь на экспертное заключение специалиста.
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