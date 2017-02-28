Верховный суд пояснил, каким образом участок земли можно делить между несколькими наследниками или в случае развода супругов.
Верховный суд разъяснил, что раздел собственности с выделением отдельного участка возможен только в том случае, если образовавшиеся участки соответствуют минимально разрешенному размеру для целевого использования. Об этом сообщает «Домофонд».
Прецедентом стало дело о разделе земельного участка в Волгоградской области. Согласно Земельному кодексу, выделение доли из участка равносильно выделению нового участка. Следовательно, доли должны соответствовать минимальным требованиям.
Доли должны соответствовать первоначальному целевому назначению и разрешенному использованию. В зависимости от назначения и разрешенного использования существуют минимальные и максимальные размеры земельных наделов, которые определяются местными властями.
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