Верховный суд пояснил, каким образом участок земли можно делить между несколькими наследниками или в случае развода супругов.

Верховный суд разъяснил, что раздел собственности с выделением отдельного участка возможен только в том случае, если образовавшиеся участки соответствуют минимально разрешенному размеру для целевого использования. Об этом сообщает «Домофонд».

Прецедентом стало дело о разделе земельного участка в Волгоградской области. Согласно Земельному кодексу, выделение доли из участка равносильно выделению нового участка. Следовательно, доли должны соответствовать минимальным требованиям.

Доли должны соответствовать первоначальному целевому назначению и разрешенному использованию. В зависимости от назначения и разрешенного использования существуют минимальные и максимальные размеры земельных наделов, которые определяются местными властями.