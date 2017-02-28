В России за девять месяцев 2017 года выросла продолжительность жизни.
Показатель достиг 72,6 лет, рассказала министр здравоохранения России Вероника Скворцова. Смертность за первые три квартала понизилась на 2,8%, добавила она. На 1000 жителей нашей страны сегодня приходится 12,6 случаев смерти.
В этом году за девять месяцев ушло из жизни на 39 300 человек меньше, чем за такой же период в прошлом году, пишет «РИА Новости».
Как уже сообщал ВашГород.ру, в сентябре продолжительность жизни россиян впервые в истории достигла 72,5 лет. По статистике, мужчины в России живут до 67,5 лет, женщины — до 77,4 лет. Но в Ингушетии показатель перешагнул планку 80 лет. К этому же возрасту приближается продолжительность жизни в Москве.
Напомним, как рассказали учёные, увеличить продолжительность жизни поможет правильная диета. Для этого в рацион нужно включать цельные зёрна, овощи, фрукты и рыбу.
А вот депрессия, наоборот, может значительно сократить жизнь человека.
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еще бы хлебушка и картошки вдоволь.........и не надо было рожать пушечное мясо...
совсем бы зажили.....как у Бога за пазухой.
"В Госдуме обсудят вопрос чтения молитв до и после заседания рабочих групп" РИА Новости
ПАПа наш!
депутаты Дуры предлагают коллегам читать молитву "Отче наш" после открытия каждого пленарного заседания. Законопроект №6722 зарегистрирован 13 июля, говорится на сайте гд.
ПАПа наш , сущий на небесах, жрущий за нас, пьющий без нас, ссущий на нас!
Имя твое пусть святится, власть твоя утвердится, откат не прекратится, панама не прохудится!
Капни нам шоколаду, помоги удержать власть , не дай народу разорвать Дуру , выдай по чину награду, вытащи, если сяду!
Выдай варенья и печенья, не призри прегрешенья, приумножь накопленья, пошли от санкций избавленья, спаси от заключенья!
Будь же блажен и благословен, не восстанем с колен, пока все не будет "сцарь "!
Во имя Отца, Сына и Святого духа. ENTER.
еще бы хлебушка и картошки вдоволь.........и не надо было рожать пушечное мясо...
совсем бы зажили.....как у Бога за пазухой.
Министр здравоохранения рф доложила, что продолжительность жизни россиян стремительно выросла за 9 последних месяцев, поэтому премьер медведев дал указание урезать затраты на здравоохранение в регионах россии!? Зачем тратиться на то, что и так "растёт", решил медведев.
Вот и Кремль лучше знает что необходимо украинцам.
Потому и погибло в российско-украинском конфликте уже 10 тысяч украинцев. И где-то столько же русских.но о колличестве погибших россиян запрещено озвучивать в России
Как сообщает Новгородстат, в Новгородской области в январе-сентябре 2017 года резко увеличилась естественная убыль населения. По данным ведомства, в регионе по сравнению с аналогичным периодом 2016 года естественная убыль населения увеличилась на 20,9%. «Рост естественной убыли наблюдается как в городской, так и в сельской местности», — сообщили в ведомстве. Основными причинами смерти населения остаются болезни системы кровообращения — от этого умерли 4372 человека. При этом чаще всего причиной смерти становится ишемическая болезнь сердца, а также различные виды цереброваскулярной болезни, - передает ИА REGNUM.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно прогнозу Новгородстата численность населения в регионе к 1 января 2018 года сократится до 611,1 тысячи человек, а к началу 2036 года — до 564 тысяч человек. В среднем, население Новгородской области за год сокращается на 0,4%. Основной причиной сокращения населения останется естественная убыль — то есть превышение числа умерших над числом родившихся. Вместе с тем, регион стремительно покидают наиболее активные и образованные люди, ибо в регионе не создано условий для реализации их карьерных амбиций и творческих планов. Так, в 2017 году из Новгородской области уехали 10 тысяч человек, то есть на 1,3 тыс. больше, чем за 9 месяцев 2016 года (за это же время приехали в область лишь 8,8 тысяч). Большинство из числа выбывших лиц переселилось в другие регионы страны (чаще всего новгородцы уезжают в Санкт-Петербург), но 1,1 тыс. человек (11,5%) и вовсе покинули Россию.
Так что продолжительность жизни может расти за счет долгожителей Кавказа. А что, их там много, на всех хватит.
еще бы хлебушка и картошки вдоволь.........и не надо было рожать пушечное мясо...
совсем бы зажили.....как у Бога за пазухой.