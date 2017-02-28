В России за девять месяцев 2017 года выросла продолжительность жизни.

Показатель достиг 72,6 лет, рассказала министр здравоохранения России Вероника Скворцова. Смертность за первые три квартала понизилась на 2,8%, добавила она. На 1000 жителей нашей страны сегодня приходится 12,6 случаев смерти.

В этом году за девять месяцев ушло из жизни на 39 300 человек меньше, чем за такой же период в прошлом году, пишет «РИА Новости».

Как уже сообщал ВашГород.ру, в сентябре продолжительность жизни россиян впервые в истории достигла 72,5 лет. По статистике, мужчины в России живут до 67,5 лет, женщины — до 77,4 лет. Но в Ингушетии показатель перешагнул планку 80 лет. К этому же возрасту приближается продолжительность жизни в Москве.

Напомним, как рассказали учёные, увеличить продолжительность жизни поможет правильная диета. Для этого в рацион нужно включать цельные зёрна, овощи, фрукты и рыбу.

А вот депрессия, наоборот, может значительно сократить жизнь человека.