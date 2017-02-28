Церковь не против уроков полового воспитания в школах, рассказал митрополит Волоколамский Иларион.
По его мнению, воспитательная работа в этой сфере необходима. Например, для профилактики СПИДа и других заболеваний, передающихся половых путём. Однако важно, чтобы такие уроки «велись целомудренно» и чтобы родители ученика знали о них, добавил священник в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».
Митрополит призвал родителей обсуждать с детьми половые вопросы, не дожидаясь, пока ребёнок узнает о сексе от кого-то другого.
Во многих европейских странах уроки полового воспитания вошли в школьную программу - например, в Германии, Польше, Швеции, Нидерландах.
Довольны ими не все. Как ранее сообщал ВашГород.ру, многодетная семья баптистов Мартенс из Германии решила покинуть родную страну как раз из-за уроков сексуального просвещения. Напомним, Ойгену Мартенсу и его супруге назначили штраф и один день за решёткой за отказ пускать дочку на школьные уроки полового воспитания.
В России немцы поселились сначала в Новосибирской области, затем, после краткого возвращения в Германию, переехали на Кавказ.
Напомним, в сентябре читательница пожаловалась редакции на, по её мнению, непристойную книгу о половом воспитании.
А ВашГород.ру запустил для читателей проект «Секспросвет». Мы уже рассказали о трудностях, с которыми могут столкнуться в первую ночь с новым партнёром мужчины и женщины.
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Власть взялась за отупение нации, слишком умные стали, голову подняли, митингуют - совсем страх потеряли!
Моя прабабушка всегда говорила, что попы - это первые бл..ны и пьяницы, и бога они не боятся.
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Моя прабабушка всегда говорила, что попы - это первые бл..ны и пьяницы, и бога они не боятся.
Приходит поп под утро домой, попадья его встречает и видит, что у него под глазом синяк. Она его и спрашивает:
— Что это у тебя,батюшка? Каким же это образом?
— Не образом, дура, а канделябром.)))
Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.Вооцерквленный водитель унитаза? Последователь Няши-Поклонской?
Власть взялась за отупение нации, слишком умные стали, голову подняли, митингуют - совсем страх потеряли!