Церковь не против уроков полового воспитания в школах, рассказал митрополит Волоколамский Иларион.

По его мнению, воспитательная работа в этой сфере необходима. Например, для профилактики СПИДа и других заболеваний, передающихся половых путём. Однако важно, чтобы такие уроки «велись целомудренно» и чтобы родители ученика знали о них, добавил священник в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».

Митрополит призвал родителей обсуждать с детьми половые вопросы, не дожидаясь, пока ребёнок узнает о сексе от кого-то другого.

Во многих европейских странах уроки полового воспитания вошли в школьную программу - например, в Германии, Польше, Швеции, Нидерландах.

Довольны ими не все. Как ранее сообщал ВашГород.ру, многодетная семья баптистов Мартенс из Германии решила покинуть родную страну как раз из-за уроков сексуального просвещения. Напомним, Ойгену Мартенсу и его супруге назначили штраф и один день за решёткой за отказ пускать дочку на школьные уроки полового воспитания.

В России немцы поселились сначала в Новосибирской области, затем, после краткого возвращения в Германию, переехали на Кавказ.

Напомним, в сентябре читательница пожаловалась редакции на, по её мнению, непристойную книгу о половом воспитании.

А ВашГород.ру запустил для читателей проект «Секспросвет». Мы уже рассказали о трудностях, с которыми могут столкнуться в первую ночь с новым партнёром мужчины и женщины.