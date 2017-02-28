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Церковь удивила мнением об уроках полового воспитания в школах

Сегодня 11:00
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
mospat.ru

Церковь не против уроков полового воспитания в школах, рассказал митрополит Волоколамский Иларион.

По его мнению, воспитательная работа в этой сфере необходима. Например, для профилактики СПИДа и других заболеваний, передающихся половых путём. Однако важно, чтобы такие уроки «велись целомудренно» и чтобы родители ученика знали о них, добавил священник в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».

Митрополит призвал родителей обсуждать с детьми половые вопросы, не дожидаясь, пока ребёнок узнает о сексе от кого-то другого.

Во многих европейских странах уроки полового воспитания вошли в школьную программу - например, в Германии, Польше, Швеции, Нидерландах.

Довольны ими не все. Как ранее сообщал ВашГород.ру, многодетная семья баптистов Мартенс из Германии решила покинуть родную страну как раз из-за уроков сексуального просвещения. Напомним, Ойгену Мартенсу и его супруге назначили штраф и один день за решёткой за отказ пускать дочку на школьные уроки полового воспитания.

В России немцы поселились сначала в Новосибирской области, затем, после краткого возвращения в Германию, переехали на Кавказ.

Напомним, в сентябре читательница пожаловалась редакции на, по её мнению, непристойную книгу о половом воспитании.

А ВашГород.ру запустил для читателей проект «Секспросвет». Мы уже рассказали о трудностях, с которыми могут столкнуться в первую ночь с новым партнёром мужчины и женщины.

Комментарии 10
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новокузнечагин
7 0
когда за свечки можно будет картой мир рассчитываться?
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134
13 4
Церковь стала слишком напирать! Угомонитесь ироды!
Власть взялась за отупение нации, слишком умные стали, голову подняли, митингуют - совсем страх потеряли!
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Сергей
9 2
Ну как же тут без попов?!
Моя прабабушка всегда говорила, что попы - это первые бл..ны и пьяницы, и бога они не боятся.
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КузБес
5 3

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Водитель ПАЗа
2 3

Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.

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.ж..
2 0
Ну как же тут без попов?!
Моя прабабушка всегда говорила, что попы - это первые бл..ны и пьяницы, и бога они не боятся.
Ага...
Приходит поп под утро домой, попадья его встречает и видит, что у него под глазом синяк. Она его и спрашивает:
— Что это у тебя,батюшка? Каким же это образом?
— Не образом, дура, а канделябром.)))
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\\\
1 0
Даллес был прав!!!
Не тревожь покойников.
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Уточняю Точнее Точного
1 0

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Вооцерквленный водитель унитаза? Последователь Няши-Поклонской?
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Горожанин
5 0
Церковь стала слишком напирать! Угомонитесь ироды!
Власть взялась за отупение нации, слишком умные стали, голову подняли, митингуют - совсем страх потеряли!
всё больше убеждаюсь,как же верно было сказано Вождём пролетариата,что религия-опиум для народа.
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