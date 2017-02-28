В ночь на 12 ноября в Кузбассе резко похолодало.

По информации «Гисметео», к 9 утра в Новокузнецке температура опустилась до -18°С, в Кемерове — до 16 °C. В Юрге было и вовсе -20°С.

В Белове и Таштаголе похолодало до -12 °С. В Прокопьевске температура составила -17°С, в Киселёвске — -15°С.

В понедельник в Кузбассе продолжит царить зима, говорят местные синоптики. По информации Кемеровского гидрометцентра, днём ожидается -8°С. А вот ночью может похолодать до -15,-20°С.

У «Гисметео» другая информация: в Новокузнецке днём в понедельник потеплеет до -4°С, в Кемерове — до -5°С. Обещают снег. Ночью же температура в обоих городах не опустится ниже -10°С.