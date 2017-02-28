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В Кузбассе похолодало до -20°С: когда потеплеет

Сегодня 09:30
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Pixabay

В ночь на 12 ноября в Кузбассе резко похолодало.

По информации «Гисметео», к 9 утра в Новокузнецке температура опустилась до -18°С, в Кемерове — до 16 °C. В Юрге было и вовсе -20°С.

В Белове и Таштаголе похолодало до -12 °С. В Прокопьевске температура составила -17°С, в Киселёвске — -15°С.

В понедельник в Кузбассе продолжит царить зима, говорят местные синоптики. По информации Кемеровского гидрометцентра, днём ожидается -8°С. А вот ночью может похолодать до -15,-20°С.

У «Гисметео» другая информация: в Новокузнецке днём в понедельник потеплеет до -4°С, в Кемерове — до -5°С. Обещают снег. Ночью же температура в обоих городах не опустится ниже -10°С.

Комментарии 8
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Дмитрий
6 3
Так-то, да, харэ в начале ноября народ морозить, рано еще
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stek
4 0
Нужно верить Гисметео - они более полезны для психического здоровья......)
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Жора
4 3
Между собой не могут договориться.
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бревно Ленина
0 0
блин, весной потеплеет... и дай бог, чтобы не в декабре
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Я ДУРЕЮ с этой страны!
2 0
НУ кому холодно, а кто бетон заливает в сквере Выпова)))
Самый раз температура.
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бревно Ленина
1 0
НУ кому холодно, а кто бетон заливает в сквере Выпова)))
Самый раз температура.
Зимой бетон мягче )))
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