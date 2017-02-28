В правительстве России поддержали закон, по которому заёмщиков начнут информировать о долгах и об остатке лимита по кредиту после каждой покупки.
Это поможет заёмщику объективно оценивать своё финансовое состояние, считают авторы.
Проект одобрили с рядом замечаний. Например, уточнить предмет информирования заёмщика. Дело в том, что по Закону «О национальной платёжной системе» клиента оповещают о совершении операции с электронным средством, а не о задолженности и остатке лимита по договору потребительского кредита.
Также следует установить порядок, условия и сроки таких сообщений, пишет Novokuznetsk.su.
Ранее в России намеревались помочь должникам по кредитам, попавшим в трудную ситуацию. Чтобы облегчить выплаты, жителям предлагали бы сначала погасить проценты по займу, а потом уже основной долг.
Также у нас планируют пересмотреть критерии для выдачи займа. Центробанк предлагает брать в расчёт не только доходы и кредитную историю, но и платежи за ЖКУ, услуги связи, долги по алиментам и так далее.
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