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Россиянам напомнят о долгах после каждой покупки

Сегодня 12:30
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
kredit.temaretik.com

В правительстве России поддержали закон, по которому заёмщиков начнут информировать о долгах и об остатке лимита по кредиту после каждой покупки.

Это поможет заёмщику объективно оценивать своё финансовое состояние, считают авторы.

Проект одобрили с рядом замечаний. Например, уточнить предмет информирования заёмщика. Дело в том, что по Закону «О национальной платёжной системе» клиента оповещают о совершении операции с электронным средством, а не о задолженности и остатке лимита по договору потребительского кредита.

Также следует установить порядок, условия и сроки таких сообщений, пишет Novokuznetsk.su.

Ранее в России намеревались помочь должникам по кредитам, попавшим в трудную ситуацию. Чтобы облегчить выплаты, жителям предлагали бы сначала погасить проценты по займу, а потом уже основной долг.

Также у нас планируют пересмотреть критерии для выдачи займа. Центробанк предлагает брать в расчёт не только доходы и кредитную историю, но и платежи за ЖКУ, услуги связи, долги по алиментам и так далее.

Комментарии 1
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Вenz
1 0
Ещё один вид коллекторской деятельности продавили банкиры!
Только те, кто адекватен, им напоминать без нужны, а неадекватам - бес толку!
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