В Новокузнецке открываются очередные магазины «Магнит».

Ритейлер занял площадь, где раньше находились «Европейские продукты». Там открываются продуктовый супермаркет и «Магнит Косметик».

Также в Новокузнецке появится первый гипермаркет «Магнит», сообщил ВашГород.ру осведомлённый источник. Он разместится на первом этаже торгового центра «Ника».

«Магнит» в Новокузнецке уже занял большую часть площадей, где раньше находился «Ближний». Также он откроется вместо кафе «Космос» и на территории бывшего «Универсама».

Помимо этого, торговая сеть выкупает значительную часть магазинов «Холидей».

Как уже сообщал ВашГород.ру, в СМИ появилась информация, что из-за такой политики «Магнит» вынужден сократить зарплату части сотрудников и провести сокращения.