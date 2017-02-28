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Экспансия продолжается: «Магнит» открывается на площади бывшего крупного ритейлера

Сегодня 13:30
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

В Новокузнецке открываются очередные магазины «Магнит».

Ритейлер занял площадь, где раньше находились «Европейские продукты». Там открываются продуктовый супермаркет и «Магнит Косметик».

Также в Новокузнецке появится первый гипермаркет «Магнит», сообщил ВашГород.ру осведомлённый источник. Он разместится на первом этаже торгового центра «Ника».

«Магнит» в Новокузнецке уже занял большую часть площадей, где раньше находился «Ближний». Также он откроется вместо кафе «Космос» и на территории бывшего «Универсама».

Помимо этого, торговая сеть выкупает значительную часть магазинов «Холидей».

Как уже сообщал ВашГород.ру, в СМИ появилась информация, что из-за такой политики «Магнит» вынужден сократить зарплату части сотрудников и провести сокращения.

Комментарии 1
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Какой источник? Хватит врать!
Всем давно известно, что вы берете новости с строительного форума.

В других городах тоже так делают, но они указывают источник, а не берут информацию просто так.

А вы уже замечены в этом не однократно.
Так же часто берете от туда фотографии.

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