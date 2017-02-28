В Новокузнецке открываются очередные магазины «Магнит».
Ритейлер занял площадь, где раньше находились «Европейские продукты». Там открываются продуктовый супермаркет и «Магнит Косметик».
Также в Новокузнецке появится первый гипермаркет «Магнит», сообщил ВашГород.ру осведомлённый источник. Он разместится на первом этаже торгового центра «Ника».
«Магнит» в Новокузнецке уже занял большую часть площадей, где раньше находился «Ближний». Также он откроется вместо кафе «Космос» и на территории бывшего «Универсама».
Помимо этого, торговая сеть выкупает значительную часть магазинов «Холидей».
Как уже сообщал ВашГород.ру, в СМИ появилась информация, что из-за такой политики «Магнит» вынужден сократить зарплату части сотрудников и провести сокращения.
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Всем давно известно, что вы берете новости с строительного форума.
В других городах тоже так делают, но они указывают источник, а не берут информацию просто так.
А вы уже замечены в этом не однократно.
Так же часто берете от туда фотографии.
Стыдно должно быть