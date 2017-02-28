В Кемерове 12 ноября загорелся павильон «Подорожника», заявили горожане в соцсетях.

Это произошло у остановки МЖК на проспекте Шахтёров, сообщили кемеровчане. На снимках видно, что рядом с «Подорожником» стоит пожарная машина. Из павильона идёт дым.