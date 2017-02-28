Кемеровчане сообщили о пожаре в «Подорожнике»
Сегодня 13:30
В Кемерове 12 ноября загорелся павильон «Подорожника», заявили горожане в соцсетях.
Это произошло у остановки МЖК на проспекте Шахтёров, сообщили кемеровчане. На снимках видно, что рядом с «Подорожником» стоит пожарная машина. Из павильона идёт дым.
Горожане в комментариях во «ВКонтакте» предположили, что это случилось из-за обогревателя — напомним, сегодня утром в Кузбассе ударили холода. Многие пошутили, что какому-то привередливому клиенту пришлось получше разогреть шашлык.
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