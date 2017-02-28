В рейтинге самых популярных у россиян машин за октябрь первое место заняла «Киа Рио».

Всего за 31 день в России продали 8700 машин этой модели, сообщает журнал «Форбс». По итогам года авто даже может обогнать по популярности «Ладу Гранта».

«Киа Рио»

На втором месте — самая бюджетная модель «АвтоВАЗа», «Лада Гранта». В октябре её купили 8200 раз.

«Лада Гранта»

Третью строчку заняла «Лада Веста», которую за месяц продали 6600 раз.

«Лада Веста»

Кроссовер «Хёндай Крета» занял пятое место, уступив «Ладе Веста» всего на 200 продаж. Его в октябре купили 6400 раз.

«Хёндай Крета»

Также в топ-10 попали «Хёндай Солярис», «Фольксваген Поло», «Рено Дастер», «Лада Ларгус», «Лада Искрэй» и «Рено Логан».

Напомним, в рейтинге самых популярных машин в мире лидируют пикап «Тойота Хайлюкс» и «Фольксваген Гольф».

Ранее ВашГород.ру также сообщал о самых популярных в России машинах с автоматической коробкой передач.

Между тем бывший директор крупнейшего автопроизводителя в мире General Motors заявил, что через 20 лет на всём земном шаре исчезнут привычные нам машины. Вместо них люди пересядут на беспилотные авто.







