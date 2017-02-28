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Названы самые популярные у россиян машины

12 ноября 14:30
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Pixabay

В рейтинге самых популярных у россиян машин за октябрь первое место заняла «Киа Рио».

Всего за 31 день в России продали 8700 машин этой модели, сообщает журнал «Форбс». По итогам года авто даже может обогнать по популярности «Ладу Гранта».

«Киа Рио»

На втором месте — самая бюджетная модель «АвтоВАЗа», «Лада Гранта». В октябре её купили 8200 раз.

«Лада Гранта»

Третью строчку заняла «Лада Веста», которую за месяц продали 6600 раз.

«Лада Веста»

Кроссовер «Хёндай Крета» занял пятое место, уступив «Ладе Веста» всего на 200 продаж. Его в октябре купили 6400 раз.

«Хёндай Крета»

Также в топ-10 попали «Хёндай Солярис», «Фольксваген Поло», «Рено Дастер», «Лада Ларгус», «Лада Искрэй» и «Рено Логан».

Напомним, в рейтинге самых популярных машин в мире лидируют пикап «Тойота Хайлюкс» и «Фольксваген Гольф».

Ранее ВашГород.ру также сообщал о самых популярных в России машинах с автоматической коробкой передач.

Между тем бывший директор крупнейшего автопроизводителя в мире General Motors заявил, что через 20 лет на всём земном шаре исчезнут привычные нам машины. Вместо них люди пересядут на беспилотные авто.




Комментарии 6
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Уточняю Точнее Точного
17 1
Двадцать лет - это указано для территории "весь мир". А Россия - это отдельно взятая страна. В ней до сих пор отсталость на 20 лет. Как это было и в 70-х, 80-х, 90-х и прочих годах... Поэтому ожидание беспилотного авто можно рассчитывать лет этак через 40-50. Слава великим, умным правителям России!!!
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Армянский коммунист
12 1
Двадцать лет - это указано для территории "весь мир". А Россия - это отдельно взятая страна. В ней до сих пор отсталость на 20 лет. Как это было и в 70-х, 80-х, 90-х и прочих годах... Поэтому ожидание беспилотного авто можно рассчитывать лет этак через 40-50. Слава великим, умным правителям России!!!
Очень оптимистичное заявление, за 27 лет дерьмократии мы продристали авиапром,космос,армию,спорт, уважение соседей и самих себя, про балет скромно промолчу,за меня всё скажет и покажет Волочкова, так что если ничего не менять и за сотню лет ничего не изменится.
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z
2 0
Рейтинг бред. Как сравнивать... ежедневную покупку хлеба и торта.
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АБВГДейка
0 0
Также в топ-10 попали «Хёндай Солярис», «Фольксваген Поло», «Рено Дастер», «Лада Ларгус», «Лада Искрэй» и «Рено Логан». Искрэй исправьте пожалуйста!
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Мертвый вова
0 1
Это дерьмо берут лишь потому, что правительство де-факто запретило ввоз праворулек из японии. Любая японка с правым рулем в 5 раз лучше этого дерьма. 5 раз - это минимальный параметр, на самом деле он куда выше, зависит от модели конечно же.
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Ser.
0 0
Это дерьмо берут лишь потому, что правительство де-факто запретило ввоз праворулек из японии. Любая японка с правым рулем в 5 раз лучше этого дерьма. 5 раз - это минимальный параметр, на самом деле он куда выше, зависит от модели конечно же.
И ЭТО ФАКТ !
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