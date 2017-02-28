Известный певец Филипп Киркоров в ноябре выступит в столице Кузбасса.

Музыкант снова представит кузбассовцам шоу «Я». Напомним, с ним он уже выступал в Кемерове в ноябре прошлого года.

В этому году Киркоров даст концерт 23 ноября в губернском центре спорта «Кузбасс», говорится на сайте «Kassy.ru». Билеты стоят от 3000 до 8000 рублей. Многие места уже выкупили.