Известный певец Филипп Киркоров в ноябре выступит в столице Кузбасса.
Музыкант снова представит кузбассовцам шоу «Я». Напомним, с ним он уже выступал в Кемерове в ноябре прошлого года.
В этому году Киркоров даст концерт 23 ноября в губернском центре спорта «Кузбасс», говорится на сайте «Kassy.ru». Билеты стоят от 3000 до 8000 рублей. Многие места уже выкупили.
Как уже сообщал ВашГород.ру, в 2016 году певцу понравился концерт в Кемерове. «Это было очень жарко, несмотря на то, что на улице -30» — отозвался он тогда.
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В мск от 1200 начинается. Кто то опять по привычке сверху накинул?
Всех, кто безвылазно светится на оккупированном ими Первом канале, набивших оскомину "музыкантов", не надо выпускать из Москвы. Пусть они там..., может когда - и москвичей стошнит.