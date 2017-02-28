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В Кемерове выступит Филипп Киркоров

12 ноября 15:30
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Teleshow-pictures

Известный певец Филипп Киркоров в ноябре выступит в столице Кузбасса.

Музыкант снова представит кузбассовцам шоу «Я». Напомним, с ним он уже выступал в Кемерове в ноябре прошлого года.

В этому году Киркоров даст концерт 23 ноября в губернском центре спорта «Кузбасс», говорится на сайте «Kassy.ru». Билеты стоят от 3000 до 8000 рублей. Многие места уже выкупили.

Как уже сообщал ВашГород.ру, в 2016 году певцу понравился концерт в Кемерове. «Это было очень жарко, несмотря на то, что на улице -30» — отозвался он тогда.

Комментарии 17
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й
16 5
2.71баный румын прилетел развлекать крепостных крестьян хомякообразного казахского бобра
ответить
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Армянский коммунист
6 8
2.71баный румын прилетел развлекать крепостных крестьян хомякообразного казахского бобра
Фтопку Киркорова, когда Басков приедет?
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Хи-хи
4 0
Надо чтоб Филя парики не забыл, а то у нас холодно, ещё плешь свою застудит.
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Андрей
3 2
Интересно сколько человек соберет и кто то еще пойдет на него
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Армянский коммунист
8 3
Интересно сколько человек соберет и кто то еще пойдет на него
Глупый вопрос, пойдут истинные любители попсы(не бедные).
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..
4 1
Интересно сколько человек соберет и кто то еще пойдет на него
А вы не подумали,что ваши вкусы не обязательно должны совпадать со вкусами других людей? Кстати, мне он НЕ нравится, но это не повод сыпать ругательства в его сторону..
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ЖЛОБ
5 6
Фил, а что в Новокузнецк не едешь? Ссышь?))
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Маша
14 2
За медалькой к губеру приедет!
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z
3 0
от 3000 до 8000?
В мск от 1200 начинается. Кто то опять по привычке сверху накинул?
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...
5 5
За медалькой к губеру приедет!
Ага..А,у меня,этот щенок(филя)..... сразу вижу его в" Филипп Киркоров даёт экслюзивное интервью Андрею Малахову для программы "Пусть говорят" по поводу избиения Марины Яблоковой из дурдома"))))))))))
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\\\
9 8
2.71баный румын прилетел развлекать крепостных крестьян хомякообразного казахского бобра
Ты оптимист - весь по уши в дерьме, не унываешь, а игриво и задорно булькаешь!
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Сергей
8 1
Ещё одна ария "московского" гостя? Ожидается пир во время чумы! Ура-а-а! Пока болгарин отвлекает и зарабатывает кузбасскую медальку, пока все пляшут- ещё десяток сёл, с их землями, в разрезах зароют.
Всех, кто безвылазно светится на оккупированном ими Первом канале, набивших оскомину "музыкантов", не надо выпускать из Москвы. Пусть они там..., может когда - и москвичей стошнит.

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lex
10 5
А вы не подумали,что ваши вкусы не обязательно должны совпадать со вкусами других людей? Кстати, мне он НЕ нравится, но это не повод сыпать ругательства в его сторону..
Ёщё какой повод сыпать! Слишком его,(Филимона), много... везде...учит жить ...Шуты должны знать свой угол...
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жуть!
0 0
Ураа! Филька Лысый приедет! Это от которого бабка сбежала!
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Шнур
3 0
За 3 косарика я бы в ротик напулял филипке. Да и ваще, на ..Ю я вертел всю эту московскую тусовку петухов.
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