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А чё так поздно-то?! Надо наряжать в августе, чтоб люди дольше готовились к Новому году и денежки в ТЦ несли, покупая всякую мишуру и шарики.
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Новокузнецк готовится к Новому году.
На Площади торжеств установили каркас для ёлки, пишет Novokuznetsk.su. Скоро там появится главный символ Нового года.
Рядом с Площадью торжеств также недавно срубили ель, что возмутило многих горожан. Как сообщили в администрации, на это пришлось пойти, так как дерево надломилось у корня после шквалистого ветра.
А в декабре в Новокузнецке включат зимнюю иллюминацию на фонтанах, чтобы у горожан появилось праздничное настроение.
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