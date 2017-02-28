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В Новокузнецке начали устанавливать новогоднюю ёлку

12 ноября 16:30
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Novokuznetsk.su

Новокузнецк готовится к Новому году.

На Площади торжеств установили каркас для ёлки, пишет Novokuznetsk.su. Скоро там появится главный символ Нового года.

Рядом с Площадью торжеств также недавно срубили ель, что возмутило многих горожан. Как сообщили в администрации, на это пришлось пойти, так как дерево надломилось у корня после шквалистого ветра.

А в декабре в Новокузнецке включат зимнюю иллюминацию на фонтанах, чтобы у горожан появилось праздничное настроение.



Комментарии 5
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Пупс новокузнецкий
6 0
А чё так поздно-то?! Надо наряжать в августе, чтоб люди дольше готовились к Новому году и денежки в ТЦ несли, покупая всякую мишуру и шарики.
ответить
аватар
z
1 0
А чё так поздно-то?! Надо наряжать в августе, чтоб люди дольше готовились к Новому году и денежки в ТЦ несли, покупая всякую мишуру и шарики.
Тихо вы, ну так надо.
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аватар
Водитель ПАЗа
1 1
А чё так поздно-то?! Надо наряжать в августе, чтоб люди дольше готовились к Новому году и денежки в ТЦ несли, покупая всякую мишуру и шарики.
Ну что ты разнылась, как простиtутка старая. Вон в твоём любимом пиндостане тоже ёлку установили
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аватар
Пупс новокузнецкий
2 2
Ну что ты разнылась, как простиtутка старая. Вон в твоём любимом пиндостане тоже ёлку установили
Ты трезвый?
ответить
аватар
\\\
0 0
Ну что ты разнылась, как простиtутка старая. Вон в твоём любимом пиндостане тоже ёлку установили
Ну как твой пукан, не рвёт?
ответить
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