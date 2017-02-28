Новокузнецк готовится к Новому году.

На Площади торжеств установили каркас для ёлки, пишет Novokuznetsk.su. Скоро там появится главный символ Нового года.

Рядом с Площадью торжеств также недавно срубили ель, что возмутило многих горожан. Как сообщили в администрации, на это пришлось пойти, так как дерево надломилось у корня после шквалистого ветра.

А в декабре в Новокузнецке включат зимнюю иллюминацию на фонтанах, чтобы у горожан появилось праздничное настроение.





