В Новоильинском районе Новокузнецка появится лыжная база.
Её разместят на улице Звездова, напротив 20-го квартала. Администрация проект одобрила, сообщают со ссылкой на Комитет градостроительства новокузнечане на форуме Skyscrapercity.
Пользователи также разместили снимок проекта. На фото видно, что строители предложили сделать на базе также волейбольную и баскетбольную площадки, футбольное поле, теннисный корт.
Переработанный в соответствии с замечаниями проект снова представят на рассмотрение.
Как ранее сообщал ВашГород.ру, на одном из пустырей проспекта Запсибовцев может появиться спорткомплекс.
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