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В Новокузнецке построят лыжную базу со спортплощадками

12 ноября 17:30
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Pixabay

В Новоильинском районе Новокузнецка появится лыжная база.

Её разместят на улице Звездова, напротив 20-го квартала. Администрация проект одобрила, сообщают со ссылкой на Комитет градостроительства новокузнечане на форуме Skyscrapercity.

Пользователи также разместили снимок проекта. На фото видно, что строители предложили сделать на базе также волейбольную и баскетбольную площадки, футбольное поле, теннисный корт.

Переработанный в соответствии с замечаниями проект снова представят на рассмотрение.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, на одном из пустырей проспекта Запсибовцев может появиться спорткомплекс.

Комментарии 9
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Ты
2 0
Але, Ваш Город, зачем вы выставили врача с убийственным лицом и фразой про рак на своей странице справа? Лишний раз заходить не хочется - жутко видеть
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Юлия
7 4
Уже сколько раз писали что то подобное. То в новобайдаевке собирались строить бассейн со спорткомпоексом, теперь вот лыжную базу. Что ещё придумают, где ещё что "построят"
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\\\
2 3
Для своих строят чиговноежики.
Говнецом от тебя за версту несет!!! Тебя часто в детстве обижали??
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мимоходом
0 0
Говнецом от тебя за версту несет!!! Тебя часто в детстве обижали??
А тебя,видать,частенько опускали.
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Гость
0 0
А это случайно не в том месте,где и раньше проходили лыжные трассы-лыжной базы ? Не помню уже названия этих трасс... давно это было
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Эко Логия
0 0
В Сосновке лес вырубили а Х что построили.
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666
0 0
начнется как школа закончат ящиком торгового центра
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Уточняю Точнее Точного
0 0
Нихрена ничего там не будет.
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