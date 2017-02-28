В Новоильинском районе Новокузнецка появится лыжная база.

Её разместят на улице Звездова, напротив 20-го квартала. Администрация проект одобрила, сообщают со ссылкой на Комитет градостроительства новокузнечане на форуме Skyscrapercity.

Пользователи также разместили снимок проекта. На фото видно, что строители предложили сделать на базе также волейбольную и баскетбольную площадки, футбольное поле, теннисный корт.

Переработанный в соответствии с замечаниями проект снова представят на рассмотрение.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, на одном из пустырей проспекта Запсибовцев может появиться спорткомплекс.