На этот раз объектом мошенников стали медработники.

Один из пользователей на сайте pikabu.ru предупредил кузбассовцев об очередной мошеннической схеме. По словам мужчины, на сей раз мошенники решили обманывать врачей.

Поскольку мама пользователя, написавшего пост, медработник, именно она поведала ему эту мошенническую схему, на которую чуть не купились её коллеги.

Мошенники звонят медработнику и представляются сотрудниками полиции или прокуратуры. А затем сообщают, что один из пациентов этого врача скончался. После чего заявляют, что сотрудник обвиняется в халатности, но это поправимо.

«Родственники умершего подали заявление, где вас обвиняют в несвоевременном оказании медицинской помощи, неправильном диагнозе, халатности, неправильном назначении терапии. Статья 118, срок до трех лет. Но вопрос можно решить», — пишет пользователь, цитируя мошенников.

По словам мужчины, звонившие запросили 20 000 рублей, чтобы замять дело.

Вычислили мошенников просто. Одна из сотрудниц регистратуры решила переспросить данные звонившего и выяснить подробности. После чего мошенник испугался и бросил трубку.

Как сообщил рассказчик, инцидент произошёл в Новокузнецке, но не исключено, что такая же схема работает и в других городах.

Пользователь уверен, что данные о врачах и пациентах мошенникам поставляет кто-то из медработников.