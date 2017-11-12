ВашГород.ру продолжает рубрику «Узнай Новокузнецк», в которой читатели могут проверить себя на зрительную память.

Каждый понедельник мы предлагаем вам отгадать место в городе по кусочку фотографии. Вы можете писать ответы в комментариях. Затем мы расскажем, правы вы были или нет. Начинаем.

Фото № 1

Фото № 2

Фото № 3