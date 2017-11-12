Узнай Новокузнецк: угадай место в городе по снимку
Сегодня 07:00
ВашГород.ру продолжает рубрику «Узнай Новокузнецк», в которой читатели могут проверить себя на зрительную память.
Каждый понедельник мы предлагаем вам отгадать место в городе по кусочку фотографии. Вы можете писать ответы в комментариях. Затем мы расскажем, правы вы были или нет. Начинаем.
Фото № 1
Фото № 2
Фото № 3
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