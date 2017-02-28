Недвижимость «Аквамаркета» продана почти в два раза дешевле стартовой цены. Объекты, расположенные в Новосибирской и Кемеровских областях, продали за 76 вместо 134,37 миллиона рублей.

На торгах продали 5 из 7 объектов ООО «Аквамаркет», принадлежащей предпринимателю Константину Яковлеву. Три здания купили новосибирские бизнесмены. Другие два объекта купили кузбассовцы.

Проданные объекты в Новосибисрке:

Объект площадью 401,4 кв. м на улице Линейной. Цена — 11,33 милилона рублей.

Объект площадью 499,9 кв.м. на улице Авиастроителей. Цена — 23,1 миллиона рублей.

Объект площадью 1085,9 кв. м. на улице Глинки. Цена — 8,7 миллиона рублей.

Проданные объекты в Кузбассе:

Объект площадью 2192,3 кв. м в беловском микрорайоне № 3. Цена — 23,1 миллиона рублей.

Объект площадью 989,1 кв. м на улице Советская, Белово. Цена — 11,8 миллиона рублей.

Ещё два здания, которые были выставлены на торги так и не были проданы. Без нового хозяина остались здания площадью почти в тысячу «квадратов» в Кемерове и Мысках.

Отметим, банкротство компаний бизнесмена Костантина Яковлева было начато в декабре 2015 года. В ООО «Аквамаркет», ООО «Аквамаркет-Сибирь» и ООО «Продлюкс» идёт конкурсное производство. Также был объявлен банкротом и сам предприниматель, как физическое лицо.

Ранее ВашГород.ру сообщал, что в начале лета на торги были выставлены 4 объекта, расположенные в Новокузнецке, 2 — в Кемерове на общую сумму 203 миллиона рублей.