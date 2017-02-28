Недвижимость «Аквамаркета» продана почти в два раза дешевле стартовой цены. Объекты, расположенные в Новосибирской и Кемеровских областях, продали за 76 вместо 134,37 миллиона рублей.
На торгах продали 5 из 7 объектов ООО «Аквамаркет», принадлежащей предпринимателю Константину Яковлеву. Три здания купили новосибирские бизнесмены. Другие два объекта купили кузбассовцы.
Проданные объекты в Новосибисрке:
Проданные объекты в Кузбассе:
Ещё два здания, которые были выставлены на торги так и не были проданы. Без нового хозяина остались здания площадью почти в тысячу «квадратов» в Кемерове и Мысках.
Отметим, банкротство компаний бизнесмена Костантина Яковлева было начато в декабре 2015 года. В ООО «Аквамаркет», ООО «Аквамаркет-Сибирь» и ООО «Продлюкс» идёт конкурсное производство. Также был объявлен банкротом и сам предприниматель, как физическое лицо.
Ранее ВашГород.ру сообщал, что в начале лета на торги были выставлены 4 объекта, расположенные в Новокузнецке, 2 — в Кемерове на общую сумму 203 миллиона рублей.
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