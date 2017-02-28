На рынке загородной недвижимости в России наблюдается спад. Всё дело в том, что даже относительно новые коттеджи морально устарели.

В целом по стране спрос на коттеджи упал на 23%. Коттеджи подешевели на 16%, дачи — на 25%, земельные участки — на 9%.

«С дачами все просто: ведь это вторая, необязательная недвижимость, дополнение к городской, а в период экономической нестабильности потенциальные покупатели решают насущные проблемы, остальное откладывают до лучших времен. Коттедж — дело другое, это недвижимость для постоянного проживания. Но беда в том, что на рынке преобладают морально устаревшие объекты», — сообщает обозреватель «Коммерсантъ FM» Андрей Воскресенский.

По мнению специалиста, коттеджи, построенные в конце 90-х начале 00-х уже не соответсвуют требованиям современных покупателей. Даже среди состоятельных клиентов мало кто хочет приобрести дом с колоннами и башенками, причудливым интерьером. В итоге получается, на что были потрачены большие деньги, сейчас никому не нужно.

В настоящее время клиентам проще приобрести голый участок земли, чем коттедж с зачастую завышенным ценником. В большинстве случаев владельцы коттеджей и «особняков» на 40−50% завышают стоиомость дома. Поэтому. по мнению обозревателя, падение продаж на 16% в «каттеджном» сегменте — это только начало спада.