Кемеровские дороги сковали девятибалльные пробки.

Красным горят улицы Нахимова от пересечения с Ракитянского до Логового шоссе, заторы также образовались на улице Суворова и на Терешковой — от проспекта Шахтёров до развязки на Лесную Поляну.

Движение затруднено от кольца на бульваре Строителей в сторону «Авроры» и далее до Волгоградской — у ТЦ произошла авария.

Два ДТП случилось на Пионерском бульваре — на перекрёстке с Октябрьским и с Ленина. Октябрьский стоит практически от Терешковой до пересечения с Притомским проспектом. На проспекте Кузнецком тоже пробки, есть ДТП на «Мебельной фабрике».

Советский проспект встал от здания областной администрации до пересечения с Соборной.

Причиной заторов называют скользкую дорогу при обильно выпавшем за ночь снеге.