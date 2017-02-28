Кемеровские дороги сковали девятибалльные пробки.
Красным горят улицы Нахимова от пересечения с Ракитянского до Логового шоссе, заторы также образовались на улице Суворова и на Терешковой — от проспекта Шахтёров до развязки на Лесную Поляну.
Движение затруднено от кольца на бульваре Строителей в сторону «Авроры» и далее до Волгоградской — у ТЦ произошла авария.
Два ДТП случилось на Пионерском бульваре — на перекрёстке с Октябрьским и с Ленина. Октябрьский стоит практически от Терешковой до пересечения с Притомским проспектом. На проспекте Кузнецком тоже пробки, есть ДТП на «Мебельной фабрике».
Советский проспект встал от здания областной администрации до пересечения с Соборной.
Причиной заторов называют скользкую дорогу при обильно выпавшем за ночь снеге.
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