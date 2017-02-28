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Утренние пробки в Кемерове достигли девяти баллов

Сегодня 08:49
Автор:
Полина Лазарева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
bskltd.ru

Кемеровские дороги сковали девятибалльные пробки.

Красным горят улицы Нахимова от пересечения с Ракитянского до Логового шоссе, заторы также образовались на улице Суворова и на Терешковой — от проспекта Шахтёров до развязки на Лесную Поляну.

Движение затруднено от кольца на бульваре Строителей в сторону «Авроры» и далее до Волгоградской — у ТЦ произошла авария.

Два ДТП случилось на Пионерском бульваре — на перекрёстке с Октябрьским и с Ленина. Октябрьский стоит практически от Терешковой до пересечения с Притомским проспектом. На проспекте Кузнецком тоже пробки, есть ДТП на «Мебельной фабрике».

Советский проспект встал от здания областной администрации до пересечения с Соборной.

Причиной заторов называют скользкую дорогу при обильно выпавшем за ночь снеге.

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