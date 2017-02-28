Кемеровский суд на два месяца приостановил работу павильона фастфуда.

При проверке предприятия общественного питания выяснилось, что систем внутреннего водопровода и канализации не было, продукцию готовили без необходимых документов, сообщили в Роспотребнадзоре. В холодильнике не было термометра, значит, за условиями хранения продукции не следили.

Всё это создаёт реальную угрозу для массового развития инфекции среди населения, считают специалисты. Предпринимателю дали 60 суток на устранение нарушений.

Ларёк «Бургер Казан» располагается в Кемерове на улице Коломейцева, 10/3, в заведении готовили блюда восточной кухни и бургеры.

Ранее ВашГород.ру писал, что накануне в городе закрыли кафе с опасными чебуреками.