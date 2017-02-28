Россиянам пообещали подорожание к Новому году шампанского и игристых вин.
Цены на шампанское, в том числе популярное в России «Советское», вырастут на 10%. Это связано с традиционным повышением спроса на напиток к Новому году. При этом подорожания дешёвого шампанского ожидать не стоит, так как выбор в низком ценовом сегменте достаточно большой.
А вот стоимость французского шампанского в сегменте «средний» и «средний плюс» обещает повыситься на 15%. Алкоголь дорогих брендов, например, коньяк, виски и так далее, подорожает тоже на 15%, пишет «Известия».
Ещё одна причина подорожания шампанского — низкий урожай винограда в Европе, добавляет издание. Производители будут вынуждены повысить стоимость на напитки всех ценовых сегментов.
Российские производители, впрочем, пока не видят причин для роста оптовых цен на свою продукцию. Тем не менее, не исключено, что к концу год в России пересмотрят минимальные цены на шампанское.
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