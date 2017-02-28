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Россиянам пообещали подорожание алкоголя к Новому году

Сегодня 09:50
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Pixabay

Россиянам пообещали подорожание к Новому году шампанского и игристых вин.

Цены на шампанское, в том числе популярное в России «Советское», вырастут на 10%. Это связано с традиционным повышением спроса на напиток к Новому году. При этом подорожания дешёвого шампанского ожидать не стоит, так как выбор в низком ценовом сегменте достаточно большой.

А вот стоимость французского шампанского в сегменте «средний» и «средний плюс» обещает повыситься на 15%. Алкоголь дорогих брендов, например, коньяк, виски и так далее, подорожает тоже на 15%, пишет «Известия».

Ещё одна причина подорожания шампанского — низкий урожай винограда в Европе, добавляет издание. Производители будут вынуждены повысить стоимость на напитки всех ценовых сегментов.

Российские производители, впрочем, пока не видят причин для роста оптовых цен на свою продукцию. Тем не менее, не исключено, что к концу год в России пересмотрят минимальные цены на шампанское.

Как уже сообщал ВашГород.ру, в России может резко подорожать красная икра. А также жителям пообещали рост цен на соль.

Комментарии 11
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Дмирий
7 0
Да ну??!! Капитан очевидность!
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Андрей
16 0
На все цены вырастут как обычно,а это все отмазки для повышения
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ника
7 0
На все цены вырастут как обычно,а это все отмазки для повышения
уже все привыкли что в россии цены на все растут, я бы удивилась, если бы они начали падать
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Егор
1 0
Господа уважаемые, ну вы же прекрасно понимаете, что под новый год продавцы стремятся подзаработать, и ценник накручивают.
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Сталин
0 5
Новый год- праздник для придурков
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Елена
1 0
Ну удивили ,так удивили! А каждый канун Нового года не так происходит?
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\\\
0 0
В конце 1991 года президент России Борис Ельцин пообещал "лечь поперек рельсов", если инициированные им либеральные экономические реформы приведут к повышению цен более чем в три-четыре раза.

Обещание осталось невыполненным, хотя 2 января 1992 цены на большинство товаров были освобождены и выросли в 26 раз. При этом реальные доходы населения упали до 44% от уровня 1991 года.

Фраза "лечь на рельсы" стала крылатой, а прокремлевские пропагандисты разъясняли, что ее не надо понимать буквально: президент имел в виду референдум 1993 года ("Да-Да-Нет-Да"), на котором был поставлен вопрос о доверии Ельцину.
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житель
1 0
То соль.то шампанское.... Действительно сказали-бы , что всё подорожает... А инфляции по итогам года нет.... Значит не будут зарплату повышать....
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Работодатель
0 0
То соль.то шампанское.... Действительно сказали-бы , что всё подорожает... А инфляции по итогам года нет.... Значит не будут зарплату повышать....
А за что её тебе повышать ? То курите, то чаи гоняете
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