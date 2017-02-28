Официальное открытие ещё не прошло, однако лыжники и сноубордисты уже вовсю обкатывают склоны.

Напомним, что официальное открытие зимнего сезона в Шерегеше должно пройти в эти выходные, 18 ноября. Однако организаторы опасались, что эту дату придётся сместить, поскольку ещё неделю назад снега в Шерегеше практически не было.

Вопреки всем опасениям любители горнолыжного спорта уже в эти выходные вновь осваивали трассу после большого перерыва.

Как сообщает Gesh.ru, уже утром 11 ноября на горнолыжном курорте снежный покров был высотой около 60 сантиметров, что несказанно обрадовало всех любителей экстрима.

К слову, на горе уже работают подъёмники, да и в целом инфраструктура уже полностью готова к открытию. Уже функционируют, как сообщают в соцсетях, пункты проката и большинство заведений общепита.

Также известно, что призёр чемпионата мира по фрирайду Иван Малахов и многократная победительница международных и российских соревнований по фрирайду Анна Орлова, которые должны на этой неделе официально открывать сезон, уже опробовали гору.

Напомним, что в этом сезоне в Шерегеше заработают два новых подъёмника, а также новая горнолыжная трасса.