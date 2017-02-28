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В России перестанет существовать банк ВТБ24

Сегодня 10:15
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
cbkg.ru

Банк «ВТБ24» наконец перестанут путать с «ВТБ».

Обе организации начнут работать под единым брендом «ВТБ», пишет Novokuznetsk.su. Ещё до присоединения в банках начали действовать идентичные условия по ипотеке, вкладам, кредитам и так далее.

Клиенты обоих банков смогут бесплатно перевести деньги между компаниями по всем каналам обслуживания. Прежние офисы продолжат работу, но уже под единым брендом. Условия, продукты и услуги в них не поменяются. Переоформлять договоры также не нужно.

Сайтом единого бренда станет www.vtb.ru. Скоро его обновят.

«ВТБ24» присоединят к «ВТБ» с 1 января 2018 года.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, эксперты пообещали россиянам сокращение числа банков вдвое. Это связано с политикой по «расчистке» финансового сектора от Центробанка.

Напомним, летом отозвали лицензию у «Югры» и «Межтопэнергобанка».

Комментарии 4
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ААА
11 0
при реорганизации людям бы долги простили)))
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мария
6 14
БАНК ВТБ-ОТСТОЙ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ.БАНКОМАТОВ НЕТ,В ДРУГИХ БАНКОМАТАХ ОГРОМНЫЕ ПРОЦЕНТЫ ПРИ ПЕРЕВОДЕ ДЕНЕГ.
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Андрей
0 0
ПАО Сбербанк отстой!Крысятники
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