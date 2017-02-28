Банк «ВТБ24» наконец перестанут путать с «ВТБ».
Обе организации начнут работать под единым брендом «ВТБ», пишет Novokuznetsk.su. Ещё до присоединения в банках начали действовать идентичные условия по ипотеке, вкладам, кредитам и так далее.
Клиенты обоих банков смогут бесплатно перевести деньги между компаниями по всем каналам обслуживания. Прежние офисы продолжат работу, но уже под единым брендом. Условия, продукты и услуги в них не поменяются. Переоформлять договоры также не нужно.
Сайтом единого бренда станет www.vtb.ru. Скоро его обновят.
«ВТБ24» присоединят к «ВТБ» с 1 января 2018 года.
Как ранее сообщал ВашГород.ру, эксперты пообещали россиянам сокращение числа банков вдвое. Это связано с политикой по «расчистке» финансового сектора от Центробанка.
Напомним, летом отозвали лицензию у «Югры» и «Межтопэнергобанка».
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.