Банк «ВТБ24» наконец перестанут путать с «ВТБ».

Обе организации начнут работать под единым брендом «ВТБ», пишет Novokuznetsk.su. Ещё до присоединения в банках начали действовать идентичные условия по ипотеке, вкладам, кредитам и так далее.

Клиенты обоих банков смогут бесплатно перевести деньги между компаниями по всем каналам обслуживания. Прежние офисы продолжат работу, но уже под единым брендом. Условия, продукты и услуги в них не поменяются. Переоформлять договоры также не нужно.

Сайтом единого бренда станет www.vtb.ru. Скоро его обновят.

«ВТБ24» присоединят к «ВТБ» с 1 января 2018 года.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, эксперты пообещали россиянам сокращение числа банков вдвое. Это связано с политикой по «расчистке» финансового сектора от Центробанка.

Напомним, летом отозвали лицензию у «Югры» и «Межтопэнергобанка».