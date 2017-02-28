Накануне в Сочи прошёл финал конкурса «Краса Вселенной 2017».

Напомним, что в финал вышли 11 девушек из шести стран, среди них и новокузнечанка Мария Демидова. Вчера прошёл финал, на котором определили победительницу.

Наша землячка взяла титул «Вторая Вице-Краса Вселенной 2017». Ещё одна россиянка — москвичка Татьяна Фомичёва награждена титулом «Первая Вице-Краса Вселенной 2017». Победительницей же стала Анна Муминова из Таджикистана.

Отметим, что финал проходил в Сочи в одном из самых крупных казино России — «Сочи Казино и Курорт».

Отметим, что в следующем году финал конкурса «Краса вселенной» планируют провести в казино в Лас-Вегасе в США.

К слову, кастинг на конкурс 2018 уже стартовал по всему миру. Подать заявку и ознакомиться с условиями можно на официальном сайте конкурса.



