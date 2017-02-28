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Новокузнечанка взяла титул на конкурсе «Краса Вселенной»

Сегодня 10:25
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
www.beautyofuniverse.ru

Накануне в Сочи прошёл финал конкурса «Краса Вселенной 2017».

Напомним, что в финал вышли 11 девушек из шести стран, среди них и новокузнечанка Мария Демидова. Вчера прошёл финал, на котором определили победительницу.

Наша землячка взяла титул «Вторая Вице-Краса Вселенной 2017». Ещё одна россиянка — москвичка Татьяна Фомичёва награждена титулом «Первая Вице-Краса Вселенной 2017». Победительницей же стала Анна Муминова из Таджикистана.

Отметим, что финал проходил в Сочи в одном из самых крупных казино России — «Сочи Казино и Курорт».

Отметим, что в следующем году финал конкурса «Краса вселенной» планируют провести в казино в Лас-Вегасе в США.

К слову, кастинг на конкурс 2018 уже стартовал по всему миру. Подать заявку и ознакомиться с условиями можно на официальном сайте конкурса.


Комментарии 9
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Дон Хенаро 49588
30 1
ОМГ....Чтож она страшная то такая????? Еще и плоская как доска
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Жоржич
15 1
-Поднимите мне веки!!!!!!!!! Пипец!!!!!
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Макс
18 1
Фэйковый конкурс?!
К тому же проплаченный...
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*
9 2
Вселенная ограничивалась пятью странами бывшего СССР? И то... Она же некрасивая. Одна надежда, что может очень нефотогеничная, а в реале симпатичная. Иначе не знаю, в судействе слепые.
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Н.
4 1
Уши большие, локти острые, просто худая и больше ничего. Обычная.(((
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Роки
1 0
Ну.... смотря конечно кто там был в конкурентах. ..
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ника
1 0
Ну.... смотря конечно кто там был в конкурентах. ..
ну у всех вкусы разные !! я не вижу красоты
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сурен
1 1
красывый девушка.зачем обижаешь .сами уроды сидите там.
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