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Кемеровчан просят отказаться от управления машинами

Сегодня 10:20
Автор:
Полина Лазарева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Регион 42

Кемеровская Госавтоинспекция в связи с осложнениями дорожных условий просит водителей по возможности отказаться от поездок.

Если это невозможно, то автомобилистам следует проявлять особую осторожность. В сложных условиях рекомендуют двигаться с низкой скоростью, увеличить дистанцию до впереди идущего автомобиля и боковой интервал. Перед остановками и пешеходными переходами необходимо снижать скорость, чтобы избежать ДТП с участием пешеходов.

«На дорогах в помощь водителям работают экипажи ДПС», — сообщили в Кемеровской Госавтоинспекции.

В тёмное время суток автовладельцам нужно следить за обочинами и серединой проезжей части — там могут оказаться люди, которые пытаются перейти дорогу. Пешеходам рекомендуют прикрепить к одежде световозвращающие элементы.

Согласно сервису «Яндекс.Пробки», в городе произошло семь ДТП. Напомним, утром водители встали в девятибалльных пробках, заторы продолжаются до сих пор.

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