Этим событием в своём инстаграме поделился Сергей Кузнецов.

«Теперь у нас есть своя официальная монета!» — написал мэр под фотографией монеты.

В комментариях пользователи оценили такой подарок к грядущему юбилею и отметили, что монета будет пользоваться спросом.

Многие интересовались, где памятную вещь можно приобрести. Однако как сообщили в ЦБ, монета появится в продаже в 2018 году.

На официальном сайте ЦБ говорится, что монеты будут выполнены из серебра 925 пробы. Всего выпущено будет 3 000 экземпляров. К слову, номинал юбилейной монеты — три рубля.

На дензнаке изображена карта города, а именно её отрезок по улице Кирова. Помимо домов на монете расположилось и здание администрации Новокузнецка. Поверх карты на монету нанесли герб города, выполненный в цвете.

Теперь у нас есть своя официальная монета! Публикация от Сергей Кузнецов (@skuznetsov_nk) Ноя 11 2017 в 4:26 PST

Как ранее сообщал ВашГород.ру памятные дензнаки выпустят и к 100-летнему юбилею Кемерова. Они также будут сделаны из серебра, а их тираж составит 2000 штук.