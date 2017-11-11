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В честь 400-летия Новокузнецка выпустили юбилейную монету

Сегодня 11:15
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Maland.ru

Этим событием в своём инстаграме поделился Сергей Кузнецов.

«Теперь у нас есть своя официальная монета!» — написал мэр под фотографией монеты.

В комментариях пользователи оценили такой подарок к грядущему юбилею и отметили, что монета будет пользоваться спросом.

Многие интересовались, где памятную вещь можно приобрести. Однако как сообщили в ЦБ, монета появится в продаже в 2018 году.

На официальном сайте ЦБ говорится, что монеты будут выполнены из серебра 925 пробы. Всего выпущено будет 3 000 экземпляров. К слову, номинал юбилейной монеты — три рубля.

На дензнаке изображена карта города, а именно её отрезок по улице Кирова. Помимо домов на монете расположилось и здание администрации Новокузнецка. Поверх карты на монету нанесли герб города, выполненный в цвете.

Теперь у нас есть своя официальная монета!

Публикация от Сергей Кузнецов (@skuznetsov_nk)

Как ранее сообщал ВашГород.ру памятные дензнаки выпустят и к 100-летнему юбилею Кемерова. Они также будут сделаны из серебра, а их тираж составит 2000 штук.

Комментарии 3
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123
16 5
Скорее бы рубануть денег и уехать отсюда. Депрессивный город без будущего с чиновниками лицемерами и балаболками от самого солнцеликого до последнего клерка
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как то так
6 0
А почему на монете нет изображения главы губернии? Не хорошо! Человек 20 лет пахал яки раб на галерах на благо Кузбасса!
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Коля
0 0
Серебряная монета номиналом 3 рубля! ЧЁ за ***** почему номинал то не 1000 руб. хотя бы?! Инфляцию что ли учли?!))))
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