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Кузбассовцев предупреждают об опасности льда

Сегодня 11:10
Автор:
Полина Лазарева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
pogoda.webkpp.ru

Кузбассовцев предупреждают об опасности неокрепшего льда. Замерзание водоёмов происходит неравномерно.

Сначала вода застывает у берега, затем на мелководье, после этого — на середине, сообщили в МЧС. При этом на одном водоёме возможно чередование льда — при одной толщине у него разная прочность. Стоит помнить, что в дневное время с ноября по декабрь лёд становится слабым. Крепнет он только после долгих морозов, предупреждают рыбаков. Проверять прочность льда ударом ноги нельзя.

Специалисты назвали основные признаки слабого льда: молочно-мутный или серый цвет, расположение возле камышей или тростника, лунок и прорубей. Самый тонкий лёд — в местах быстрого течения, над глубиной, в местах выхода подводных ключей, у болотистых берегов, на открытых для ветра территориях. Опасно выходить и на заснеженные водоёмы — снег маскирует полыньи и препятствует укреплению льда.

Родителям и учителям следует предупредить детей об опасности и рассказать о правилах поведения у рек. При происшествиях на воде следует звонить по номеру 101.

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