Отказ от долевого строительства может привести к серьезным последствиям, как для самих застройщиков, так и для покупателей. Об этом сообщает портал the-village.ru.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, президент России Владимир Путин поручил отказаться от долевого строительства за три года. Глава государства хочет защитить россиян от мошенников, из-за которых они могут остаться и без накоплений, и без новых квартир.

Часть экспертов уверена, что жильё в России может резко подорожать, если отменят долевое строительство.

«Более 80% застройщиков используют средства участников долевого строительства. Также можно привлечь в качестве основного финансового партнера банк, но никто не идет по этому пути из-за его нерентабельности», — сообщил изданию руководитель по работе с ключевыми партнерами Est-a-Tet Роман Родионцев.

Выгодно долевое строительство, в первую очередь, покупателям. Ведь при покупке квартир на начальных этапах люди могут сэкономить как минимум 15−20%.

«Очевидна перспектива подорожания квартир на „первичке“, раз они будут продаваться в уже построенных домах. Цены вырастут минимум на 10−20%, и для рынка это плохая новость: люди просто не будут приобретать такое жилье. Спрос упадет, а застройщики начнут банкротиться. Таким образом, число пострадавших дольщиков может только возрасти», — поделился своим мнением с порталом руководитель аналитического центра «ИНКОМ-Недвижимость» Дмитрий Таганов.

Не смотря на всю выгоду долевого строительства, в России насчитывается тысячи обманутых дольщиков, которые потеряли свои деньги из-за банкротства застройщиков.

В качестве страховки от таких случаев создали компенсационный фонд долевого строительства, который уже принимает первые взносы от застройщиков. Размер взноса — 1,2% от цены каждого договора долевого участия.