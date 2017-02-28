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Новокузнечане могут подарить праздник больным раком детям

Сегодня 11:40
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
pravoslavie-tlt.ru

Близится Новый год, и новокузнечан просят подарить праздник больным раком ребятишкам.

Волонтёры проекта «Коробка храбрости» начали сбор средств на подарки для маленьких пациентов онкогематологического отделения Новокузнецкой городской детской клинической больницы № 4. Презенты достанутся ребятишкам к Новому году.

Всего планируют подарить 50 подарков, каждый по 350 рублей, указывают волонтёры в группе во «ВКонтакте». Сумма к сбор — 17 500.

«Средства можно отправить на карту „Сбербанка“ 4 276 260 019 484 509. Они привязана к номеру +7923−631−11−00. При переводе указывать в сообщениях „Новый Год“», — сообщают добровольцы.

Как ВашГород.ру рассказала одна из волонтёров Наталья Инина, в группу выкладывают отчёты о поступлении средств и чеки с покупки игрушек.

Также в Новокузнецке продолжают собирать игрушки для больных раком детей в «Коробки храбрости». После тяжёлых процедур у многих ребятишек наступает эмоциональный спад и подавленность, и яркие подарки помогают поднимать настроение. Всего в городе установлено 7 пунктов приёма игрушек. Раз в неделю волонтёры забирают подарки и отвозят больным детям.

«Сейчас очень плохо проходит сбор, пополнять коробки, как раньше каждую неделю, к сожалению, не удаётся», — рассказала ВашГород.ру Наталья Инина.

Положить игрушку в «Коробку храбрости» новокузнечане могут в одном из 7 пунктов. Это магазин «Метро», центры раздачи покупок «НК-мама» на Курако и на Покрышкина, магазины «RICH FAMILY» и «Детонация» в «Глобусе», книжный магазин «Планета» на Левом берегу, «Мир детства» на Октябрьском.

К сбору принимаются не все игрушки.

Также желающие могут отправить деньги на подарки для «Коробки храбрости». Карта «Сбербанка» — 4276 2600 1948 4509, привязана к номеру +7923−631−11−00. Перевод отправлять с пометкой «Коробка Храбрости».

Всю информацию можно узнать в группе проекта во «ВКонтакте». Там же отчитываются о трате средств.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, новокузнечан также просят помочь средствами гигиены ребятишкам, лежащим в хосписе.

Комментарии 15
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Юля
1 0
Исправьте ошибку в заголовке статьи.
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Тулеев, Федяев, Гридин!!!!! Вы позор и пыль истории нашего края !!!
12 5
Где эти олигархи???? Или спасение утопающих - дело рук самих утопающих???? Где наши налоги твари????
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Анонимный пользователь
0 0
Где эти олигархи???? Или спасение утопающих - дело рук самих утопающих???? Где наши налоги твари????
Где где, в Караганде((((
ответить
аватар
Соня
1 7
А почему это нельзя б/у???
Что за ....... Может ещё продизенфецировать им все?!
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Светлана
2 0
Давайте без лишних комментариев по 50-100 рублей и все!
ответить
аватар
Наталья
6 0
А почему это нельзя б/у???
Что за ....... Может ещё продизенфецировать им все?!
Представьте, еще и дезинфицировать надо!
ответить
аватар
Анонимный пользователь
7 0
А почему это нельзя б/у???
Что за ....... Может ещё продизенфецировать им все?!
У таких детей слабый иммунитет. Всё в целях безопасности делается
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Соня
1 5
У таких детей слабый иммунитет. Всё в целях безопасности делается
А вы считаете что новые игрушки с завода кристально чистые, без каких либо бактерий? И на заводах работают абсолютно здоровые люди? А вдруг у какого-то работника туберкулёз? Что тогда? Проще собрать б/у и продизенфецировать. Я согласна насчёт мягких, а вот пластик.
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Соня
2 0
Мы в семье уже прошли рак и выйграли борьбу. Сами стирали и гладили белье. Ничего нового. От всех микробов все равно не убережешься
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Соня
1 5
Представьте, еще и дезинфицировать надо!
Ну это не я должна делать а они
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Сова
1 0
Мы в семье уже прошли рак и выйграли борьбу. Сами стирали и гладили белье. Ничего нового. От всех микробов все равно не убережешься
Не смешите, рак неизлечим
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*
2 0
Не смешите, рак неизлечим
Родственнику диагностировали рак, когда ему было около тридцати. Умер он все-таки от рака, но в возрасте восьмидесяти лет. Все мы не вечные и умрем каждый от своей болезни, вопрос в том, когда. Чем позже тем лучше, естественно. Так что если считать, что восемьдесят лет это не самый плохой возраст для смерти, если вообще можно говорить о хорошем возрасте для смерти, то рак вполне излечим. А так-то да, жизнь вредная штука, от нее умирают
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Наталья
2 0
Ну это не я должна делать а они
А Вас никто и не просит дезинфицировать, этим занимаются волонтеры. Пост вообще о другом, жаль, что Вы этого не уловили
ответить
аватар
Наталья
0 0
Ну это не я должна делать а они
А Вас никто и не просит дезинфицировать, этим занимаются волонтеры. Пост вообще о другом, жаль, что Вы этого не уловили
ответить
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