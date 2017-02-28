Близится Новый год, и новокузнечан просят подарить праздник больным раком ребятишкам.

Волонтёры проекта «Коробка храбрости» начали сбор средств на подарки для маленьких пациентов онкогематологического отделения Новокузнецкой городской детской клинической больницы № 4. Презенты достанутся ребятишкам к Новому году.

Всего планируют подарить 50 подарков, каждый по 350 рублей, указывают волонтёры в группе во «ВКонтакте». Сумма к сбор — 17 500.

«Средства можно отправить на карту „Сбербанка“ 4 276 260 019 484 509. Они привязана к номеру +7923−631−11−00. При переводе указывать в сообщениях „Новый Год“», — сообщают добровольцы.

Как ВашГород.ру рассказала одна из волонтёров Наталья Инина, в группу выкладывают отчёты о поступлении средств и чеки с покупки игрушек.

Также в Новокузнецке продолжают собирать игрушки для больных раком детей в «Коробки храбрости». После тяжёлых процедур у многих ребятишек наступает эмоциональный спад и подавленность, и яркие подарки помогают поднимать настроение. Всего в городе установлено 7 пунктов приёма игрушек. Раз в неделю волонтёры забирают подарки и отвозят больным детям.

«Сейчас очень плохо проходит сбор, пополнять коробки, как раньше каждую неделю, к сожалению, не удаётся», — рассказала ВашГород.ру Наталья Инина.

Положить игрушку в «Коробку храбрости» новокузнечане могут в одном из 7 пунктов. Это магазин «Метро», центры раздачи покупок «НК-мама» на Курако и на Покрышкина, магазины «RICH FAMILY» и «Детонация» в «Глобусе», книжный магазин «Планета» на Левом берегу, «Мир детства» на Октябрьском.

К сбору принимаются не все игрушки.

Также желающие могут отправить деньги на подарки для «Коробки храбрости». Карта «Сбербанка» — 4276 2600 1948 4509, привязана к номеру +7923−631−11−00. Перевод отправлять с пометкой «Коробка Храбрости».

Всю информацию можно узнать в группе проекта во «ВКонтакте». Там же отчитываются о трате средств.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, новокузнечан также просят помочь средствами гигиены ребятишкам, лежащим в хосписе.