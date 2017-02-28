Однако причины этого вполне прагматические.

В ОПФН по Кемеровской области сообщили, что за 10 месяце 2017 года процент отказа на получение или использование маткапитала составил всего 0,9%. Однако в численном соотношении это 195 семей.

Не смогли получить материнский капитал в этом году всего 43 семьи. Как пояснили в ведомстве, в отрицательном результате виноваты сами родители. Основной причиной отказа стало лишение родительских прав или совершение преступлений против своих детей.

78 семей не смогли оплатить ипотеку средствами маткапитала. Здесь также причиной могло стать выявление судимости по преступлениям против ребёнка или неполный пакет документов, предоставленный родителями.

По этой же причине отказали 51 семье в улучшении жилищных условия на средства материнского капитала, а 23 семьям не разрешили пустить эти деньги на образование детей.