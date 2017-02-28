За прошедшую неделю рост цен на бензин отметили в 13 центрах субъектов России. Сильнее всего топливо подорожало в Воронеже (+0,5%), Екатеринбурге и Вологде (+0,4%).

В среднем в стране по данным на 7 ноября цена бензина марки АИ-80 составляла 38,37 рубля за литр, АИ-92 — 37,28 рубля, АИ-95 и выше — 40,33 рубля, дизельное топливо — 38,67 рубля, свидетельствуют данные Росстата.

Кемеровские цены на бензин оказались практически самыми низкими в Сибири. По данным на начало ноября, в среднем литр топлива можно приобрести за 36,49 рубля, чуть дешевле только в Горно-Алтайске — 36,33 рубля.

В частности, средняя цена за литр бензина марки АИ-80 на кемеровских заправках достигает 31,65 рубля, АИ-92 продают за 35,65 рубля, АИ-95 доступен за 38,01 рубля, а дизельное топливо — 37,29 рубля за литр.