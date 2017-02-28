Считается, что собственники при продаже квартиры всегда запрашивают сумму, которая несколько выше реальной стоимости недвижимости.

Целью такого завышения может являться желание оставить некоторый зазор, который может быть использован как скидка. Как считают профессионалы, торговаться с собственником можно и нужно. Но для этого необходимо владеть некоторыми знаниями рынка недвижимости.

«Прежде всего потенциальному покупателю следует узнать, по каким ценам продаются аналогичные квартиры в этом районе. Также весьма полезно будет узнать побольше о самом продавце, причинах, по которым он продает квартиру, а также о том, как давно она выставлена на продажу. Если срок экспозиции превышает 4−6 месяцев, то вполне вероятно, что собственник „невостребованного“ жилья будет готов подписать договор по результатам торга, устав от бесплодного ожидания», — сообщают специалисты портала БКН.

Также будет не лишним внимательно осмотреть квартиру и выявить недостатки, от которых и надо отталкиваться при ведении переговоров с собственником. Но есть жилая недвижимость, которая изначально выставляется на продажу по высоким ценам. К таким видам относятся квартиры в исторических районах города.

Продавцы такого жилья чаще всего не готовы снижать цену в угоду покупателю. Апеллировать к явным или мнимым недостаткам квартиры в этом случае практически бесполезно.

Как сообщал ВашГород.ру, ранее оценщики закладывали на торг до 5% от стоимости недвижимости. Сейчас цены на квартиры продолжают идти вниз, а продавцы стремятся продать квартиры по более высокой цене, за которую они и приобретали жильё. Поэтому в условиях кризиса сторговать можно значительно больше.