В России стало на 50% больше граждан, кто пользуется платными медицинскими услугами.

Бесплатное же лечение стало почти недоступно для россиян, заявили представители Общероссийского народного фронта. Поликлиники сами навязывают услуги за деньги, сообщили они.

«Начинается всё с записи на приём к врачу, когда пациенты неделями не могут получить талон, так как их всего к узкому специалисту выкладывают по четыре-пять в день. Вот и приходится идти в обход. Тот же самый „занятой“ узкий специалист за деньги примет оперативно», — рассказал координатор проекта ОНФ «Народная оценка качества» Виктор Рожков.

При этом чаще всего россияне пользуются платными услугами не в частных медцентрах, а госучреждениях, говорит Рожков. Жалобы обычно поступают и на поликлиники областных центров — по словам активиста, районные участковые терапевты не выписывают направления на приём к областным специалистам. А в областном учреждении без направления не примут, и человеку приходится соглашаться на оплату услуг.

В этом случае пациентам советуют обращаться с жалобой в Росздравнадзор или к представителю страховой организации, пишет «Медпортал».









