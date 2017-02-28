В России стало на 50% больше граждан, кто пользуется платными медицинскими услугами.
Бесплатное же лечение стало почти недоступно для россиян, заявили представители Общероссийского народного фронта. Поликлиники сами навязывают услуги за деньги, сообщили они.
«Начинается всё с записи на приём к врачу, когда пациенты неделями не могут получить талон, так как их всего к узкому специалисту выкладывают по четыре-пять в день. Вот и приходится идти в обход. Тот же самый „занятой“ узкий специалист за деньги примет оперативно», — рассказал координатор проекта ОНФ «Народная оценка качества» Виктор Рожков.
При этом чаще всего россияне пользуются платными услугами не в частных медцентрах, а госучреждениях, говорит Рожков. Жалобы обычно поступают и на поликлиники областных центров — по словам активиста, районные участковые терапевты не выписывают направления на приём к областным специалистам. А в областном учреждении без направления не примут, и человеку приходится соглашаться на оплату услуг.
В этом случае пациентам советуют обращаться с жалобой в Росздравнадзор или к представителю страховой организации, пишет «Медпортал».
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С обвальным грохотом в груди,
Стою. Не плачу, не молюсь я,
А просто нету сил уйти.
Я глажу горы, глажу реки,
Касаюсь пальцами морей.
Как будто закрываю веки
Несчастной Родине моей…
Вопрос: зачем нам "гарант конституции", который ничего не гарантирует, кроме вечного своего нахождения у кормушки?
По совету Медвежутика врачи ушли в бизнес. Как и учителя.
Вопрос: зачем нам "гарант конституции", который ничего не гарантирует, кроме вечного своего нахождения у кормушки?
Хочешь выжить ,плати!
хотя Россия является мировым лидером по вывозу ресурсов за бугор, ее граждане относятся к странам третьего мира по доходам и медобслуживанию.
за те ТРИ-ЧЕТЫРЕ триллиона долларов которые были вывезены из России, можно было бы построить новых Россий уровня Германии.
На 43% сократили расходы на медицину. До сих пор здравоохранение было в полной ЖО#Е , а сейчас ещё хуже будет.
а ВОТ ЕЩЁ ОДНО ИЗ ДОСТИЖЕНИЙ ПУТИНА ЗА 18 ЛЕТ !
Хочешь выжить ,плати!
хотя Россия является мировым лидером по вывозу ресурсов за бугор, ее граждане относятся к странам третьего мира по доходам и медобслуживанию.
за те ТРИ-ЧЕТЫРЕ триллиона долларов которые были вывезены из России, можно было бы построить новых Россий уровня Германии.
На 43% сократили расходы на медицину. До сих пор здравоохранение было в полной ЖО#Е , а сейчас ещё хуже будет.
а ВОТ ЕЩЁ ОДНО ИЗ ДОСТИЖЕНИЙ ПУТИНА ЗА 18 ЛЕТ !