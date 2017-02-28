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Здоровый город

Бесплатная медицина всё меньше доступна для россиян

Сегодня 12:15
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
arhano.ru

В России стало на 50% больше граждан, кто пользуется платными медицинскими услугами.

Бесплатное же лечение стало почти недоступно для россиян, заявили представители Общероссийского народного фронта. Поликлиники сами навязывают услуги за деньги, сообщили они.

«Начинается всё с записи на приём к врачу, когда пациенты неделями не могут получить талон, так как их всего к узкому специалисту выкладывают по четыре-пять в день. Вот и приходится идти в обход. Тот же самый „занятой“ узкий специалист за деньги примет оперативно», — рассказал координатор проекта ОНФ «Народная оценка качества» Виктор Рожков.

При этом чаще всего россияне пользуются платными услугами не в частных медцентрах, а госучреждениях, говорит Рожков. Жалобы обычно поступают и на поликлиники областных центров — по словам активиста, районные участковые терапевты не выписывают направления на приём к областным специалистам. А в областном учреждении без направления не примут, и человеку приходится соглашаться на оплату услуг.

В этом случае пациентам советуют обращаться с жалобой в Росздравнадзор или к представителю страховой организации, пишет «Медпортал».





Комментарии 15
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\\\
17 5
У карты бывшего Союза,
С обвальным грохотом в груди,
Стою. Не плачу, не молюсь я,
А просто нету сил уйти.

Я глажу горы, глажу реки,
Касаюсь пальцами морей.
Как будто закрываю веки
Несчастной Родине моей…

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Местная 9837
27 0
По совету Медвежутика врачи ушли в бизнес. Как и учителя.
Вопрос: зачем нам "гарант конституции", который ничего не гарантирует, кроме вечного своего нахождения у кормушки?
ответить
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*
4 2
Местная:
По совету Медвежутика врачи ушли в бизнес. Как и учителя.
Вопрос: зачем нам "гарант конституции", который ничего не гарантирует, кроме вечного своего нахождения у кормушки?
А ему вообще без разницы, зачем он вам или не зачем ))
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как то так
2 1
Народ нужен здоровый! Лечить больных очень накладно для господ фабрикантов. Содержать армию врачей ,а зачем? Новых нарожают. Для этого изобрели материнский капитал,что бы рожали материал для отработки на барина!
Хочешь выжить ,плати!
ответить
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Андрей
1 3
Чаи надо меньше гонять терапевтам,принимают по 30 минут человека,а если бабка зайдет вобще караул всю жизнь свою пока не расскажет не уйдет,поэтому в платную идти проще,чем по 3-4 часа в очередях сидеть
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ника
2 0
врачи при капитализме - бизнес на здоровье людей , как бы это цинично это не звучало
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здравозахоронение
1 0
Эпидемия ВИЧ в России вышла из-под контроля Ежедневно в России 80 человек умирают от СПИДа из-за несостоятельности системы здравоохранения и отсутствия политической воли в борьбе с эпидемией, "Несмотря на то, что ВИЧ с медицинской точки зрения больше не является смертным приговором, в России он, тем не менее, все-таки оказывается таковым. В отличие от других развитых стран, эпидемия ВИЧ в России вышла из-под контроля. Политическое равнодушие, несостоятельная система здравоохранения,
ответить
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бродяга
8 0
в Пидоноссиях и Гейропах вет помощь бездомным животным более качествена, чем медпомощь россиянам,
хотя Россия является мировым лидером по вывозу ресурсов за бугор, ее граждане относятся к странам третьего мира по доходам и медобслуживанию.
за те ТРИ-ЧЕТЫРЕ триллиона долларов которые были вывезены из России, можно было бы построить новых Россий уровня Германии.
ответить
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с
1 1
....нужно обратить внимание на снижение на 42,9% расходов на здравоохранение. Это снижение коснулось 84 регионов страны, из них в 20 регионах более чем в три раза», — сказала Голикова, выступая в Совете Федерации...
На 43% сократили расходы на медицину. До сих пор здравоохранение было в полной ЖО#Е , а сейчас ещё хуже будет.
а ВОТ ЕЩЁ ОДНО ИЗ ДОСТИЖЕНИЙ ПУТИНА ЗА 18 ЛЕТ !
ответить
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Терапевт
2 2
Чаи надо меньше гонять терапевтам,принимают по 30 минут человека,а если бабка зайдет вобще караул всю жизнь свою пока не расскажет не уйдет,поэтому в платную идти проще,чем по 3-4 часа в очередях сидеть
Гоняла чаи и буду продолжать, а ты не барин, и под дверью посидишь
ответить
аватар
Сова
1 4
Эпидемия ВИЧ в России вышла из-под контроля Ежедневно в России 80 человек умирают от СПИДа из-за несостоятельности системы здравоохранения и отсутствия политической воли в борьбе с эпидемией, "Несмотря на то, что ВИЧ с медицинской точки зрения больше не является смертным приговором, в России он, тем не менее, все-таки оказывается таковым. В отличие от других развитых стран, эпидемия ВИЧ в России вышла из-под контроля. Политическое равнодушие, несостоятельная система здравоохранения,
ВИЧ не существует, это выдумка врачей
ответить
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ника
5 2
Народ нужен здоровый! Лечить больных очень накладно для господ фабрикантов. Содержать армию врачей ,а зачем? Новых нарожают. Для этого изобрели материнский капитал,что бы рожали материал для отработки на барина!
Хочешь выжить ,плати!
социализм это накормить голодного рыбкой ,капитализм,как нам его рисуют!не кормить а дать удочку. капитализм как он есть на самом деле! не давать удочку а продать ее в кредит, не давая голодному понять, что доступа к рыбному пруду , ни права , на отлов у него все ровно нет, т . к .пруд и рыба довно принадлежит тем кому он ,теперь и за удочку должен....
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Сова
2 0
в Пидоноссиях и Гейропах вет помощь бездомным животным более качествена, чем медпомощь россиянам,
хотя Россия является мировым лидером по вывозу ресурсов за бугор, ее граждане относятся к странам третьего мира по доходам и медобслуживанию.
за те ТРИ-ЧЕТЫРЕ триллиона долларов которые были вывезены из России, можно было бы построить новых Россий уровня Германии.
В пиндлсиях нет таких мерзких животных, как в рашке
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аватар
Малышева
0 0
....нужно обратить внимание на снижение на 42,9% расходов на здравоохранение. Это снижение коснулось 84 регионов страны, из них в 20 регионах более чем в три раза», — сказала Голикова, выступая в Совете Федерации...
На 43% сократили расходы на медицину. До сих пор здравоохранение было в полной ЖО#Е , а сейчас ещё хуже будет.
а ВОТ ЕЩЁ ОДНО ИЗ ДОСТИЖЕНИЙ ПУТИНА ЗА 18 ЛЕТ !
Правильно,Ггликовой как-то же надо обставляться за провал реформы
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есть мнение ...
1 0
Все эти встречи,беседы,где результат,когда догоним Африку и Грузию по зарплатам,с Вовой,никогда,18 лет уже любуемся на чудо с половыми проблемами , и половыми органами бабушек и дедушек.
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