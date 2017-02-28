Профилактическая операция началась сегодня.

Сотрудники ГИБДД на дорогах следят за соблюдением ПДД не только водителями, но и пешеходами.

В отделении пропаганды безопасности дорожного движения по Новокузнецку сообщили, что особое внимание стоит уделить юным пешеходам, поскольку только с января месяца в Новокузнецке на дороге пострадали 38 детей, а трое погибли.

В связи с этим сегодня, 13 ноября, в городе стартует очередной рейд «Пешеход — друг водителя».

В ГИБДД отметили, что нарушают правила на переходе как пешеходы, так и водители. Поэтому профилактическая работа будет проводиться не только на дорогах, но и в образовательных учреждениях. Например, в школах пройдут занятия по безопасности дорожного движения.

Также сотрудники ГИБДД совместно с сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних будут дежурить вблизи аварийно опасных мест: пешеходных переходов, мест массового скопления людей.