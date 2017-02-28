Профилактическая операция началась сегодня.
Сотрудники ГИБДД на дорогах следят за соблюдением ПДД не только водителями, но и пешеходами.
В отделении пропаганды безопасности дорожного движения по Новокузнецку сообщили, что особое внимание стоит уделить юным пешеходам, поскольку только с января месяца в Новокузнецке на дороге пострадали 38 детей, а трое погибли.
В связи с этим сегодня, 13 ноября, в городе стартует очередной рейд «Пешеход — друг водителя».
В ГИБДД отметили, что нарушают правила на переходе как пешеходы, так и водители. Поэтому профилактическая работа будет проводиться не только на дорогах, но и в образовательных учреждениях. Например, в школах пройдут занятия по безопасности дорожного движения.
Также сотрудники ГИБДД совместно с сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних будут дежурить вблизи аварийно опасных мест: пешеходных переходов, мест массового скопления людей.
В ведомстве напомнили, что родители несут ответственность за безопасность ребёнка на дороге, необходимо регулярно повторять с ребёнком ПДД, а также обеспечить его одежду светоотражающими элементами, что позволит снизить риск аварии.
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