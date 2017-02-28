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На дорогах Новокузнецка стартовал очередной рейд

Сегодня 12:45
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Golos-buryatyi.ru

Профилактическая операция началась сегодня.

Сотрудники ГИБДД на дорогах следят за соблюдением ПДД не только водителями, но и пешеходами.

В отделении пропаганды безопасности дорожного движения по Новокузнецку сообщили, что особое внимание стоит уделить юным пешеходам, поскольку только с января месяца в Новокузнецке на дороге пострадали 38 детей, а трое погибли.

В связи с этим сегодня, 13 ноября, в городе стартует очередной рейд «Пешеход — друг водителя».

В ГИБДД отметили, что нарушают правила на переходе как пешеходы, так и водители. Поэтому профилактическая работа будет проводиться не только на дорогах, но и в образовательных учреждениях. Например, в школах пройдут занятия по безопасности дорожного движения.

Также сотрудники ГИБДД совместно с сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних будут дежурить вблизи аварийно опасных мест: пешеходных переходов, мест массового скопления людей.

В ведомстве напомнили, что родители несут ответственность за безопасность ребёнка на дороге, необходимо регулярно повторять с ребёнком ПДД, а также обеспечить его одежду светоотражающими элементами, что позволит снизить риск аварии.

Комментарии 3
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местный-2
18 4
Дороги чистить надо,а не рейды проводить.
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Андрей
4 2
Техника то вся готова,только на дорогах ее не видно
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