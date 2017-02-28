«АвтоВАЗ» внедряет в одну из своих моделей систему дистанционного управления и мониторинга Lada Connect.

С её помощью водители смогут через смартфон или компьютер запускать двигатель, открывать двери, включать фары, отслеживать местонахождение и состояние автомобиля и так далее.

Система появится в машинах в комплектации люкс. Для стандарта это будет дополнительная опция, сообщает «Ведомости». Первым делом новинку опробуют на «Ладе Гранта». Это случится в 2018 году. В результате цена авто поднимется примерно на 10 000 рублей, уточняет издание.

Дистанционное управление на «Ладе Веста», «Ладе Иксрей» и других моделях появится не ранее 2019 года.

«Лада Гранта» — самая продаваемая машина семейства «Лада» в России. Как уже сообщал ВашГород.ру, в рейтинге самых популярных у россиян авто за август модель заняла второе место, уступив лишь «Киа Рио».









