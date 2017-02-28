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Авто

Водители «Лады» смогут управлять машиной со смартфона

Сегодня 13:00
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
amic.ru

«АвтоВАЗ» внедряет в одну из своих моделей систему дистанционного управления и мониторинга Lada Connect.

С её помощью водители смогут через смартфон или компьютер запускать двигатель, открывать двери, включать фары, отслеживать местонахождение и состояние автомобиля и так далее.

Система появится в машинах в комплектации люкс. Для стандарта это будет дополнительная опция, сообщает «Ведомости». Первым делом новинку опробуют на «Ладе Гранта». Это случится в 2018 году. В результате цена авто поднимется примерно на 10 000 рублей, уточняет издание.

Дистанционное управление на «Ладе Веста», «Ладе Иксрей» и других моделях появится не ранее 2019 года.

«Лада Гранта» — самая продаваемая машина семейства «Лада» в России. Как уже сообщал ВашГород.ру, в рейтинге самых популярных у россиян авто за август модель заняла второе место, уступив лишь «Киа Рио».





Комментарии 10
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Андрей
6 5
Куда уж нашим то рукожопам внедрять что то,все через раз работает
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хрен с горы
2 1
Да она уедет там куда-нибудь
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Андрей
1 5
Да она уедет там куда-нибудь
Как Калина сама по себе
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для любителей иноземного хлама
5 1
гранта довольно шустрая и экономичная модель и ст0ит - за год со средней зарплаты.
лучше новая советская, чем лексусятина проперданая 00х годов
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123
5 2
Куда уж нашим то рукожопам внедрять что то,все через раз работает
по себе судишь? что ты такое производишь, что так конкретно и не аргументированно можешь судить о других?
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\\\
0 1
Куда уж нашим то рукожопам внедрять что то,все через раз работает
Ты я вижу взбодрился с утра, о незамеченный дверной косяк.
ответить
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500 000 средняя з\п в год??
2 0
гранта довольно шустрая и экономичная модель и ст0ит - за год со средней зарплаты.
лучше новая советская, чем лексусятина проперданая 00х годов
Была у меня Гранта,всю продувает,шумоизоляция никакая,сиденья жесткие,салон пластиковый,есть еще один минус по отзывам владельцев сам не сталкивался,отказывает ЭУР
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Андрей
1 0
по себе судишь? что ты такое производишь, что так конкретно и не аргументированно можешь судить о других?
По опыту и статьям,если вы не интересуетесь автомобилями их производством,о чем вы вобще можете говорить,судя из последних новостей сколько вышло брака с завода Автоваза
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Сан Саныч 6884
2 0
Сейчас у каждой нормальной сигналки теже самые функции, ребята с АвтоВАЗа вы отстали от жизни на давно и надолго...
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Смешно...
5 0
что вы радуетесь. ПДУ будет китайский с синим диодом "Вырви глаз". да и вообще лада это уже не отечественное авто. А просто сборочный цех на территории России. Рено с шильдиком лада на борту.
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