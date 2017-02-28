Теперь у знаменитых вокзальных часов появился конкурент.

В соцсети пользователи сообщают, что на здании ЖД вокзала в Новокузнецке появились ещё одни часы. В отличие от своего стрелочного собрата — эти часы не имеют стрелок, а показывают время в цифровом формате.

Большинство пользователей оценили такое обновление и сообщили, что смотреть время на тиках часах гораздо проще, нежели на старом циферблате. Однако некоторые с придиркой восприняли появление новые часов.

Одни заявили, что двое часов на одном фасаде — это слишком. Другие же ждут добавление функций: отображение показателей давления и температуры. Третьи вообще считают, что новинка — пустая трата денег, поскольку с Бардина цифры на часах почти не видны.