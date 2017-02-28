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На ЖД вокзале в Новокузнецке появились новые часы

Сегодня 13:10
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vk.com

Теперь у знаменитых вокзальных часов появился конкурент.

В соцсети пользователи сообщают, что на здании ЖД вокзала в Новокузнецке появились ещё одни часы. В отличие от своего стрелочного собрата — эти часы не имеют стрелок, а показывают время в цифровом формате.

Большинство пользователей оценили такое обновление и сообщили, что смотреть время на тиках часах гораздо проще, нежели на старом циферблате. Однако некоторые с придиркой восприняли появление новые часов.

Одни заявили, что двое часов на одном фасаде — это слишком. Другие же ждут добавление функций: отображение показателей давления и температуры. Третьи вообще считают, что новинка — пустая трата денег, поскольку с Бардина цифры на часах почти не видны.

Комментарии 3
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как то так
1 1
Видимо Костик не чем заняться?
Дубляжом занялась.
Надо для симметрии по бокам ещё двое повесить.
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сурен
1 0
хочу такой часы красывый на дом себе
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134
1 0
Rolex не иначе! Новость требует огласки, "уникальные" часы!
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