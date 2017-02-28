После 1 января 2018 года невозможно будет продать, подарить или наследовать земельный участок, если процедура по межеванию не проведена.

Невозможно будет переоформить право собственности на другое лицо, ни при каких условиях. Получить правоустанавливающие документы не сможет ни наследник, ни покупатель. Также нельзя будет подарить земельный участок, который не прошел межевание.

Чтобы избежать трудностей, обладателям земельного участка необходимо понять — проводилось межевание земельного участка или нет. Для этого следует заказать выписку из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах. Сделать это можно в ближайшем офисе МФЦ, а также на портале Росреестра.

Если в выписке из ЕГРН указано, что границы земельного участка не установлены, вследствие чего он не отображен на публичной кадастровой карте, правообладателю необходимо обратиться к кадастровому инженеру, который проведет межевание, и установит точные границы земельного участка, сообщает Кадастровая палата.

Далее следует подать заявление о кадастровом учете земельного участка как в электронном виде, так и обратившись в ближайший офис МФЦ.

После проведения соответствующих процедур ваш земельный участок будет отображаться на публичной кадастровой карте.