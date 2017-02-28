Новая для Новокузнецка закусочная HOTDOGGER рассказала об акциях для горожан.
Так, каждый день в кафе выбирают хот-дог дня, который стоит 99 рублей. На завтрак есть особое предложение: горожане могут взять хот-дог плюс кофе за 139 рублей.
Также на кофе действуют «счастливые часы» — с 10:00 до 15:00 напиток дешевле на 20%. А студентам при предъявлении документа скидка на всё меню 10%.
«Также есть акция для пар. Если пришли парень с девушкой и купили по хот-догу, девушка получает бесплатный кофе», — сообщили ВашГород.ру представители HOTDOGGER в Новокузнецке.
Напомним, закусочная открылась в Новокузнецке в октябре.
Как ранее сообщал ВашГород.ру, в Новокузнецке появилась новая доставка суши. А вместо «Ближнего» на Металлургов появится ещё одна пекарня «Жар-Свежар».
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