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Новокузнечан зовут есть хот-доги по привлекательной цене

Сегодня 13:15
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
HOTDOGGER

Новая для Новокузнецка закусочная HOTDOGGER рассказала об акциях для горожан.

Так, каждый день в кафе выбирают хот-дог дня, который стоит 99 рублей. На завтрак есть особое предложение: горожане могут взять хот-дог плюс кофе за 139 рублей.

Также на кофе действуют «счастливые часы» — с 10:00 до 15:00 напиток дешевле на 20%. А студентам при предъявлении документа скидка на всё меню 10%.

«Также есть акция для пар. Если пришли парень с девушкой и купили по хот-догу, девушка получает бесплатный кофе», — сообщили ВашГород.ру представители HOTDOGGER в Новокузнецке.

Напомним, закусочная открылась в Новокузнецке в октябре.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, в Новокузнецке появилась новая доставка суши. А вместо «Ближнего» на Металлургов появится ещё одна пекарня «Жар-Свежар».

Комментарии 4
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Гастрит
3 1
Я вас жду, всего за 139, за завтрак, думайте сами иметь или не иметь...
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Генная мутация+ожирение
1 1
И я вас Жду!
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сурен
0 1
хот-доги,шмот-доги .... чебуреки рулят.иди ко мне в рюмочную "у суренчика"
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Акрихин
4 1
Бугэээээ, потом мучайся с животом(((((( не люблю это все пендосовское. вот наши драники это класс!!!!!!!!
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