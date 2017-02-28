После отставки Валерия Гаранина в сентябре 2016-го обязанности мэра временно исполнял его первый заместитель Андрей Мамаев. 23 ноября 2016 года Мамаев официально стал главой Прокопьевска.

Сказать, что за это время в городе произошли глобальные изменения, будет много. Не сказать — будет несправедливо. ВашГород.ру разбирался, какие проблемы муниципалитета стали менее заметны для прокопчан, а какие продолжают давить тяжким грузом.

Город контрастов

Начнём с того, что в последние несколько лет особое внимание уделяется Тыргану. Это микрорайон, расположенный в Рудничном районе города. Он резко отличается от всех других районов. Парки, скверы, аллеи, памятники и малые архитектурные формы, детский городок с аттракционами и каруселями — в общем-то, небольшому городу есть чем похвастать. Сюда же добавим чистоту на улицах, пусть и не всегда, но в основном, большой по меркам Прокопьевска фонтан, уличное освещение. Совсем другое дело в центре города, а уже тем более на окраинах.

Общественный транспорт

В июле этого года в Прокопьевске запустили новый трамвайный маршрут — № 8. Пассажирам стало проще добраться из центра города до посёлка Северный Маганак и обратно.

Однако это не решило транспортную проблему в целом. Муниципальные автобусы и трамваи ходят не так часто, как хотелось бы горожанам. Не спасают ситуацию и частные перевозчики. Иногда людям приходится по 30−40 минут стоять на остановках в ожидании хоть какого-нибудь пассажирского транспорта. А если это, скажем часов 9 вечера, то уехать из одного района в другой нереально. К примеру, добраться из 10-го микрорайона до центра города поздним вечером получится только на такси. Зимой проблема обостряется то из-за поломок автобусов и трамваев, то из-за неочищенных вовремя дорог. О них отдельный разговор.

Дороги

Дороги по-прежнему остаются головной болью для прокопчан. Как для автомобилистов, так и для пешеходов. Но здесь опять же действует принцип контрастности. Ровненько заасфальтированные проезжие части и пешеходные дорожки можно увидеть на Тыргане, да и то не везде. То же самое можно сказать и о Центральном районе города. Жителям отдалённых районов приходится несладко.

На окраинах город как разваливался, так и разваливается. А главная беда -дороги. В нашем районе (Берёзовая Роща — прим.ред.) ездить невозможно: летом — яма на яме, а зимой не чистят. Мы зимой даже такси не можем заказать — они не приезжают. В итоге сами жители раз в месяц примерно скидываются деньгами, чтобы нанять грейдер. Про освещение улиц и говорить не стоит, потому что его просто нет. Ребёнок играет рядом с домом, и я его всегда встречаю с улицы, иначе он каких-то 50−100 метров боится пройти — не зги не видно, — рассказывает одна из жительниц города.

Но позитивные изменения всё же есть. Так, например, прокопчане достучались-таки до властей по поводу ремонта дороги в частном секторе, ведущей с Северного Маганака до посёлка Восточного. Круглый год ею пользуются жители частного сектора, а летом добавляются дачники. Эту дорогу не ремонтировали, наверное, ни разу за всё время существования. В этом году взялись. Дорогу расширили, удалив растительность по краям, отсыпали горельником. Это, конечно, капля в море. Но на следующий год, говорят горожане, чиновники обещали довести дело до ума — положить асфальт, отделить пешеходные зоны от проезжей части, оборудовать освещение.

Чистота — залог здоровья

Ещё один приятный момент связан с уборкой улиц и дворов многоквартирных домов. По словам многих жителей, работники ЖКХ нынешним летом тщательнее следили за порядком на улицах. Но впереди зима, и уже сейчас горожане высказывают опасения, мол, опять будем в сугробах тонуть. Возможно, исправить ситуацию поможет новая чудо-машина, которая в июне этого года появилась в «Коммунальном дорожном хозяйстве». В администрации города обещали, что техника будет работать круглодично и справляться с большими объёмами работы за меньшее время.

Прекрасное далёко

Несмотря на ряд позитивных моментов, нерешённых проблем в городе много. Сам мэр Прокопьевска в будущее смотрит с оптимизмом. В конце октября Андрей Мамаев презентовал стратегию развития города на ближайшие 5 лет. По его словам, одно из приоритетных направлений — газификация. В реализацию проекта намерены инвестировать 2 миллиарда рублей, пишет Прокопьевск.ру.

Кроме того, 13 проектов будут реализованы в машиностроении, металлообработке, сервисном обслуживании и других отраслях, 7 проектов — в малом и среднем бизнесе. Таким образом, в городе к 2023 году появятся 910 новых рабочих мест.

В приоритете также — снос ветхих бараков, застройка новых микрорайонов современной инфраструктурой.

Многим горожанам перспективы Прокопьевска представляются менее радужными. Пессимистичные заявления типа «Прокопьевск — дыра» и «надо уезжать» жители высказывают регулярно. Кто-то от слов переходит к делу, и население города уменьшается. Так что прокопьевским властям есть над чем работать.