Новокузнецкий рынок недвижимости испытывает не лучшие времена. По словам главы города Сергея Кузнецова, в настоящий момент около 17 тысяч квартир не реализованы.

На выходных в Новокузнецке все желающие могли принять участие в «Ярмарке ипотеки и недвижимости» в Новокузнецке. В рамках этого мероприятия прошла пресс-конференция на тему «Перспективы развития жилищного строительства в Новокузнецке».

«Мне докладывают: 17 тысяч квартир свободных. Вопрос — зачем мы это построили? У нас население города прибывает, растёт. У нас с вами нуждающихся на очереди находится более 8 тысяч семей. Возникает вопрос — при наличии готовых квартир — почему они стоят? Этим мероприятием мы хотим вывести на контакт потребителя и застройщика, понять, куда нам двигаться дальше. Ведь просто построить определенное количество квадратных метров — не выход. Тут важно детально разобраться в том, почему не приобретается построенное жилье, а также, какое именно жилье необходим и в каком количестве", — обозначил проблему мэр Новокузнецка.

Как сообщил А.Н. Шнитко, и.о. заместителя губернатора Кемеровской области по строительству, основное развитие в Новокузнецке, с точки зрения строительства жилья, на сегодня сосредоточено в Новоильинском районе города.

«Сейчас там развиваются 24 квартал и уже подготовлена проектная документация нового 7-го микрорайона. Это более полумиллиона квадратных метров жилья — такова перспектива строительства в этих двух микрорайонах на ближайшие 4−5 лет», — сказал Александр Николаевич Шнитко.

Также замгубернатора рассказал, что с застройщиками ведутся переговоры по вопросу обеспечения строящихся микрорайонов социальными объектами — школами, детскими садами и другими инфраструктурными объектами.

В Новокузнецке сейчас работают всего три застройщика: УК «СОЮЗ», НДСК и ФРЖС. Для сравнения, в Кемерове их в несколько раз больше. Также стоит отметить, что у НДСК и ФРЖС возникают проблемы с покупателями, которые судятся с компаниями из-за качества жилья.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, выяснилось, что большая часть новокузнечан рассматривают для покупки вторичное жильё, а не новостройки.