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Недвижимость и строительство

В Новокузнецке находится около 17 тысяч непроданных квартир

Сегодня 13:50
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

Новокузнецкий рынок недвижимости испытывает не лучшие времена. По словам главы города Сергея Кузнецова, в настоящий момент около 17 тысяч квартир не реализованы.

На выходных в Новокузнецке все желающие могли принять участие в «Ярмарке ипотеки и недвижимости» в Новокузнецке. В рамках этого мероприятия прошла пресс-конференция на тему «Перспективы развития жилищного строительства в Новокузнецке».

«Мне докладывают: 17 тысяч квартир свободных. Вопрос — зачем мы это построили? У нас население города прибывает, растёт. У нас с вами нуждающихся на очереди находится более 8 тысяч семей. Возникает вопрос — при наличии готовых квартир — почему они стоят?

Этим мероприятием мы хотим вывести на контакт потребителя и застройщика, понять, куда нам двигаться дальше. Ведь просто построить определенное количество квадратных метров — не выход. Тут важно детально разобраться в том, почему не приобретается построенное жилье, а также, какое именно жилье необходим и в каком количестве", — обозначил проблему мэр Новокузнецка.

Как сообщил А.Н. Шнитко, и.о. заместителя губернатора Кемеровской области по строительству, основное развитие в Новокузнецке, с точки зрения строительства жилья, на сегодня сосредоточено в Новоильинском районе города.

«Сейчас там развиваются 24 квартал и уже подготовлена проектная документация нового 7-го микрорайона. Это более полумиллиона квадратных метров жилья — такова перспектива строительства в этих двух микрорайонах на ближайшие 4−5 лет», — сказал Александр Николаевич Шнитко.

Также замгубернатора рассказал, что с застройщиками ведутся переговоры по вопросу обеспечения строящихся микрорайонов социальными объектами — школами, детскими садами и другими инфраструктурными объектами.

В Новокузнецке сейчас работают всего три застройщика: УК «СОЮЗ», НДСК и ФРЖС. Для сравнения, в Кемерове их в несколько раз больше. Также стоит отметить, что у НДСК и ФРЖС возникают проблемы с покупателями, которые судятся с компаниями из-за качества жилья.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, выяснилось, что большая часть новокузнечан рассматривают для покупки вторичное жильё, а не новостройки.

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Комментарии 6
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Андрей
23 0
Взять не проблема,а платить уже и так нищему и без этого народу с чего?Кому строят непонятно,люди уезжают из города.Занимайтесь сносом хрущевок,расселяйте людей
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Чехов
1 0
Покупал квартиру в УК "Союз", остался очень доволен, превосходное качество квартир, а также замечательные сотрудники.
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Расселяйте людей
1 0
Взять не проблема,а платить уже и так нищему и без этого народу с чего?Кому строят непонятно,люди уезжают из города.Занимайтесь сносом хрущевок,расселяйте людей
для этого городу нужно выкупить квартиры
а денег у города тоже нет
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Коля
1 0
Как то Кузя жаловался что ему негде брать квартиры для детдомовцев которым исполняется 18 лет и город обязан дать квартиру. Вот Сергей Николаевич квартиры есть!

А то что строит НДСК извините но даром не нужно даже те кто брошен своими родителями вряд ли там захочет жить.
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123
0 0
Пока люди, клацающие по клавишам в местных "СМИ", будут продолжать склонение имен собственных по общим правилам; говорить о кофе в среднем роде и истошно верещать: " а терь можна и так и сяк!", - город будет все больше напоминать серую местность под названием Гоби...
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Квартиры есть,
1 2
Как то Кузя жаловался что ему негде брать квартиры для детдомовцев которым исполняется 18 лет и город обязан дать квартиру. Вот Сергей Николаевич квартиры есть!

А то что строит НДСК извините но даром не нужно даже те кто брошен своими родителями вряд ли там захочет жить.
бюджета нет - об этом была речь
а жить в своих собственных квартирах хотят не только те, кто брошен родителями
в любых
даром не нужно, говорите?
слышали хоть об одном случае отказа от НДСКовской квартиры сиротой или переселенцем?
я тоже нет
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